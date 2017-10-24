Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг, который работал в связанной с Telegram компании «Телеграф», заключил мировое соглашение со своим бывшим работодателем. С предложением мирового соглашения выступили представители «Телеграфа». Антон Розенберг и его адвокат согласились на это предложение.

«Телеграф» будет обязан выплатить Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы в размере 1,5 млн рублей после НДФЛ и компенсацию за моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей. Также в трудовой книжке Розенберга будет указано, что он уволился по собственному желанию 24 октября 2017 года. Розенберг отказывается от претензий к «Телеграфу» и соглашается не подавать иск повторно. В ответ «Телеграф» обязуется отозвать ответный иск к нему с претензиями на сумму 100 млн рублей. По его собственным словам, Розенберг «сохранил за собой право говорить, что работал директором особых направлений мессенджера Telegram».

18 сентября Розенберг опубликовал материал на Medium, в котором рассказал об увольнении из «Телеграф» из-за конфликта с братом Павла Дурова Николаем по личным мотивам, не имевшим отношения к работе компании. Позднее в заочной переписке через СМИ Павел Дуров обвинил Розенберга в том, что он «страдает от психических заболеваний», а Розенберг несколько раз публиковал материалы, которые по его мнению уличают Дурова во лжи по поводу различных аспектов бизнеса и отношений с партнерами.

Мировое соглашение в целом соответствует в целом соотвествует тому, чего добивался Розенберг. Он говорил «Роем!»: