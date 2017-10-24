Content-review выяснил, как будут устроены новые тарифы Tele2. Новшеством оператора стала возможность избавиться от ненужных минут разговора. Предоплаченную минуту можно поменять на 10 Мб интернета. Сотовый проект «Ростелекома», ВТБ, Алексея Мордашова и банка «Россия» готов поработать простой и, в сравнении с конкурентами, недорогой трубой для данных. В конце 2016 — начале 2017 года «Билайн», МТС, «МегаФон» (и его MVNO-дочки) перестали торговать тарифными планами с безлимитным потреблением интернета. Операторы рассказали, что среди их абонентов безлимитные тарифы никому не нужны и (или) плохо влияют на эффективность бизнеса. Поэтому все операторские предложения второй половины 2017 года пользователю мобильного интернета приходится сравнивать помегабайтно.

Например в тарифе Tele2 «Мой разговор» (предположительно появится завтра, 25 октября), стоимостью 190 рублей, оператор продаёт 250 минут разговоров, 2 Гб интернет-трафика и 50 SMS. При желании от разговоров можно отказаться и обменять их на данные. Получится тариф с 4Гб интернет-трафика за 190 рублей в месяц. От SMS избавиться нельзя. Во всех новых тарифах Tele2 звонки, выходящие за объём предоплаченных минут, стоят 2 руб/мин (или бесплатно на телефоны Tele2 домашнего региона, как бесплатен и трафик в некоторых мессенджерах, соцсетях и паре приложений; обменять бесплатные соцсети и приложения на трафик нельзя).

Самый дорогой тариф в новой линейке «Мой онлайн+» Tele2 продаёт за 490 рублей. Если избавиться от включённых в него 800 минут разговоров, то за 490 рублей можно будет получить 28 Гб мобильного интернет-трафика на месяц (здесь и далее сравниваются тарифы для смартфона, приблизительно за 500 рублей в месяц для столичного региона).