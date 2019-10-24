Сайт объявлений Avito и агентство Data Insight, специализирующееся на рынке электронной коммерции, опубликовали совместный отчет о состоянии дел в сфере интернет-торговли между частными лицами. Roem.ru пересказывает основные тезисы.

За два года объем сделок между обычными людьми вырос почти вдвое — на 92,5%. Если в 2017 на покупки « с рук» пользователи потратили 295 миллиардов рублей , то в 2019 уже 568 миллиардов. Растут не только объемы продаж , но и вовлеченность пользователей: сейчас 14% из тех , кто имеет доступ к интернету , продают что-либо в сети. Двумя годами ранее показатели были скромнее ( 9%). За тот же период совокупная аудитория рунета выросла примерно на 6 миллионов человек. За два года число продавцов выросло на 74%, покупателей же стало больше всего на 18%. В результате , в 2019 году торговцев впервые стало больше , чем тех , кто у них покупает ( 13,9 миллионов человек против 11 , 8 миллионов). Средний чек не изменился ( 3200 рублей), однако в месяц на продавца теперь приходится на 30% больше продаж. Москва и Санкт-Петербург перестают быть ключевыми точками интернет-торговли в c2c сегменте. В 2017 на обе столицы приходилось 37% сделок , двумя годами позже там происходит меньше четверти , зато 76% продаж совершаются в региональных центрах и мелких городах. Вместе с тем сделки перестают быть сугубо локальными: два года назад 76% продавцов сбывали товар людям из своего же города , в 2019 так поступают только 56% торговцев. Доля продавцов , чьи покупатели находятся в пределах « домашнего региона» за это время выросла с 20 до 30%. Тех же , кто выходит и за эти рамки стало больше почти вдвое , теперь их 13%. Подавляющее большинство сделок ( 60%) в 2019 году всё еще приходится на б/у товары , но их доля медленно снижается , а новое теперь продают чаще , чем в 2017. Чаще всего продают электронику и бытовую технику ( 23% продаж), также востребованы детские товары , одежда и автозапчасти. Доля Avito падает: в 2017 году доску объявлений использовали 88% продавцов , в первом полугодии 2019 ей воспользовались только 81% онлайн-торговцев. Число сделок растет в абсолютных цифрах ( из-за взрывного роста рынка), но падает в относительных. В 2017 на платформу приходилось 70% частных онлайн-продаж , прогноз на 2019 год , сулит , что при посредстве Avito заключат 66% от всех сделок. Тем не менее это 116 миллионов сделок , на 84% больше , чем в 2017.