Сайт объявлений Avito и агентство Data Insight, специализирующееся на рынке электронной коммерции, опубликовали совместный отчет о состоянии дел в сфере интернет-торговли между частными лицами. Roem.ru пересказывает основные тезисы.
- За два года объем сделок между обычными людьми вырос почти вдвое — на 92,5%. Если в 2017 на покупки «с рук» пользователи потратили 295 миллиардов рублей, то в 2019 уже 568 миллиардов.
- Растут не только объемы продаж, но и вовлеченность пользователей: сейчас 14% из тех, кто имеет доступ к интернету, продают что-либо в сети. Двумя годами ранее показатели были скромнее (9%). За тот же период совокупная аудитория рунета выросла примерно на 6 миллионов человек.
- За два года число продавцов выросло на 74%, покупателей же стало больше всего на 18%. В результате, в 2019 году торговцев впервые стало больше, чем тех, кто у них покупает (13,9 миллионов человек против 11, 8 миллионов).
- Средний чек не изменился (3200 рублей), однако в месяц на продавца теперь приходится на 30% больше продаж.
- Москва и Санкт-Петербург перестают быть ключевыми точками интернет-торговли в c2c сегменте. В 2017 на обе столицы приходилось 37% сделок, двумя годами позже там происходит меньше четверти, зато 76% продаж совершаются в региональных центрах и мелких городах.
- Вместе с тем сделки перестают быть сугубо локальными: два года назад 76% продавцов сбывали товар людям из своего же города, в 2019 так поступают только 56% торговцев. Доля продавцов, чьи покупатели находятся в пределах «домашнего региона» за это время выросла с 20 до 30%. Тех же, кто выходит и за эти рамки стало больше почти вдвое, теперь их 13%.
- Подавляющее большинство сделок (60%) в 2019 году всё еще приходится на б/у товары, но их доля медленно снижается, а новое теперь продают чаще, чем в 2017.
- Чаще всего продают электронику и бытовую технику (23% продаж), также востребованы детские товары, одежда и автозапчасти.
- Доля Avito падает: в 2017 году доску объявлений использовали 88% продавцов, в первом полугодии 2019 ей воспользовались только 81% онлайн-торговцев. Число сделок растет в абсолютных цифрах (из-за взрывного роста рынка), но падает в относительных. В 2017 на платформу приходилось 70% частных онлайн-продаж, прогноз на 2019 год, сулит, что при посредстве Avito заключат 66% от всех сделок. Тем не менее это 116 миллионов сделок, на 84% больше, чем в 2017.
Добавить Нет комментариев