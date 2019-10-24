«Рунет снова должен — в который раз! — полностью погибнуть от законопроекта депутата Горелкина о значимых интернет-проектах. Капитализация Яндекса упала от одних общественных слушаний. И все люди, приверженные свободе, свободной инициативе, скутерам, смузи и креативу, уже понимают, что сейчас — уже точно все. Пора валить*. Ничего тут уже не будет», — суммировал наблюдения за бурлениями последних недель Игорь Ашманов. «Рунет гибнет как никогда раньше».
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* Гендир Яндекса Елена Бунина в середине октября предупредила о возможном оттоке топов из-за снижения стоимости акций.
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Кратко:
Рунет не гибнет, потому что законы толком не исполняются.
Ну, как известно, законы в нашей стране пишутся не для того, чтобы их исполнять, а чтобы сделать виновными любого. И при надобности прижать.
Вообще-то весь крик о том как раз, что исполняются, что Рунет весь упал и перестал работать от блокировок Телеграма, а всех независимо мыслящих блогеров пересажали по 282 за перепосты.
Игорь Станиславович так ерничает, будто российские IT компании не сдают позиции на отечественном рынке иностранцам год от года, а захватывают…
Потеряли: видеохостинги, мессенджеры, интернет-торговлю, магазины мобильных приложений, облачный хостинг.
Теряем: поиск, онлайн-кинотеатры, социальные сети.
Я уже молчу про ПО и микропроцессоры, которые утеряны навсегда.
Что интересно, Игорь Станиславович искренне считает себя патриотом, оправдывая инициативу властей. Но настоящим патриотом оказалась хрупкая, но смелая женщина — Елена Бунина, которая не побоялась стать пушечным мясом в торге Воложа с кремлем.
Она смогла сделать закон чуть гуманнее к российским компаниям, сохранить им возможность частичного доступа к дешевым западным деньгам, чтобы хоть как-то конкурировать на российском рынке с западными IT гигантами, которых ограничить текущая импотентная власть не в состоянии.
не, крик обычная демагогия от ИС
Берется крайний вариант (гибель рунета, гибель от голода) и строится утверждение (причем никто и не утверждал что Рунет погибнет, всегда пишут про ухудшения, разной степени)
1. Рунет же не умер от … перечисление вредных решений и инициатив
2. Люди же покупают смартфоны, значит страна богатая
Ну какой вывод? В Иране или Северной Корее тоже есть какой-то свой «Нет». Мы туда стремимся роняя тапки? или что?
А в конце концов опять упирается в Яндекс. Весь шухер из-за того, что «а вдруг умрет» и злобные американцы будут в дзене продвигать статьи «почему надо сдаваться американцам прямо сейчас», «10 способов сдаться американской армии без смс». так что ли ?
Если паранойя, то ее лечить надо. Ну и, есть уйма методов борьбы с любой интернет-компанией, которая вдруг перестала сильно нравится государству. Начиная с отключения электричества.
Знаете, если человека посадить на хлеб и воду он тоже не умрет. Прямо сразу не умрет. Да и жить будет. Ну плохо, но будет. Но ведь не умер да?
Всё наоборот. «Правильный закон» о запрете иностранцам владеть интернет-компаниями должен касаться Незначимых компаний. «Стартапов», которые тот же Сбербанк намерен пачками за 2 копейки продавать в Европу (и, возможно, в США) через 500 startups.
Сбербанк же не может подпитывать их деньгами самостоятельно, пральна? «Денег нет». Почти 1 трлн руб. чистой прибыли в год.
Смысл в чём? Смысл в том, что противно же торговать сырьем. Максимум выгоды получает покупатель сырья, кодеров, которые 3−4 года будут работать у него за еду (да и то не факт, что еда будет ежедневно). Но часть гребцов выживет и у покупателя в руках окажется дорогой товар.
Это как с лесом. Давайте продавать итальянцам лес по 11 тыс. рублей за куб? В ответ у них будем покупать мебельный щит и готовую мебель по 250 тысяч 2,5 млн рублей за куб? А тож! Давайте!
> В Иране или Северной Корее тоже есть какой-то свой «Нет». Мы туда стремимся роняя тапки? или что?
Хороший вопрос. Куда вы стремитесь, роняя тапки?
> Ну и, есть уйма методов борьбы с любой интернет-компанией, которая вдруг перестала сильно нравится государству. Начиная с отключения электричества.
Комментом выше ваш брат по разуму говорит что методов борьбы с нероссийскими компаниями нет.
В результате имеем, что очередной крик «волки!» со стороны либерастов чиновником любого уровня спокойно пропускается мимо ушей. Интернетчики так и не осилили научиться говорить с государством на его языке.
>Комментом выше ваш брат по разуму говорит что методов борьбы с нероссийскими компаниями нет.
Брат по разуму, речь идет про Яндекс. Яндекс сидит тут. И методов воздействия куча. А фантазировать про то, что Яндекс купят американцы, перевезут всех в Украину (Марс, Луну) и оттуда будут вещать ака «голос Америки» — такое наверно даже Ашманов не придумал бы
>В результате имеем, что очередной крик «волки!» со стороны либерастов
Крики «закидаем шапками» со стороны ватников точно лучше?
А ватники точно за олигархов? В пользу которых будут вытесняться иностранные акционеры…
Странные какие-то эти ватники, может они, те кто за Путина и олигархов, «на самом деле» либерасты?
>Комментом выше ваш брат по разуму говорит что методов борьбы с нероссийскими компаниями нет.
Стоит ли тогда чмырить свои компании такими законами, когда до иностранцев все равно не дотянуться?
Может вместо того, чтобы клепать очередной закон ущемляющий российские компании и никак не касающийся иностранцев, заставить работать старые законы по отношению к иностранцам?
Как иностранцы будут в полном объеме исполнять российское законодательство вместе с российскими компаниями, принимать новое, если очень надо.
>Всё наоборот. «Правильный закон» о запрете иностранцам владеть интернет-компаниями должен касаться Незначимых компаний.
Верное мнение (своих малышей надо холить и лелеять), но хохма в том, что если иностранные IT компании реально заставить исполнять российское законодательство (хотя бы ПД хранить в РФ), то иностранные малыши отвалятся автоматически чисто по экономическим причинам.
Но настоящим патриотом оказалась хрупкая, но смелая женщина — Елена Бунина, которая не побоялась стать пушечным мясом в торге Воложа с кремлем.
Да, действительно. Вошла в горящую избу. И почти потушила её потоком выдумок и вранья. Или не потушила.
Ты расскажи ещё страшилки, как всё потеряли и как всё пропало. Будем читать со сладким ужасом, как ужастик от Кинга - хорошо, что всё понарошку.
Может вместо того, чтобы клепать очередной закон ущемляющий российские компании и никак не касающийся иностранцев
Законопроект опять не читал же. Но снова стал расчёсывать.
> 1. Рунет же не умер от … перечисление вредных решений и инициатив
2. Люди же покупают смартфоны, значит страна богатая
Что, есть желание поспорить с этими «крайними» утверждениями?
Есть аргументы, что это прям совсем не так?
> Ну какой вывод? В Иране или Северной Корее тоже есть какой-то свой «Нет». Мы туда стремимся роняя тапки? или что?
В Китае есть свой «нет», в Бразилии, много где.
Зачем нужно поминать именно КНДР? При том, что вы ровно ничего не знаете, что там есть, неспроста слово «какой-то».
Это маркер бездумной генерации текстов.
На общественных слушаниях один квазиэксперт выкрикнул «мы так идём в сторону Китая».
и т. п.
Безмозглый «эксперт», который помнил не глубже одной реплики назад, к этому моменту уже забыл, что до этого он кричал, что не будет собственных проектов, инвестиций в интернет-проекты, не разовьётся цифровая экономика
Из чего, собственно, и следовало, что не экономика его интересовала. Потому что в Китае как раз море собственных гигантских, прибыльных, волшебных национальных проектов, которым никак не помешали ограничения на иностранцев, гораздо жёстче, чем в обсуждаемом законопроекте. Огромная цветущая цифровая экономика.
Реплики его про экономику — изначально были бутафорией. Иначе бы он бы заметил острое противоречие между своими репликами.
Ему в Китай не хочется — по политическим причинам. И он понимает, что закон-то не про экономику, акции и инвестиции. И борется он с ним по политическим причинам — используя как бы экономические аргументы, лживые, для прикрытия своих политических целей.
Вот не надо так делать. Не будь как он, подписчик Роема.
Представляется, что кроме пары крупнейших игроков (Яндекс и ко) этот закон (который очередной раз меняет правила игры на российском рынке) уже никого особо и не волнует. Киты Рунета так активно зачищали все ниши, что «Царь горы» просто остается наедине со своими специфическими проблемами, когда они возникают. Все остальные просто запаслись попкорном и смотрят.
Это не означает, что на рынке совсем нет других игроков, но, понимая расклад, они ориентируются на мировые рынки и стараются не зависеть от российских перипетий. Так что в борьбе с новациями государства и его слуг Яндексу просто не кого ангажировать в ряды борцов, кроме тех, кто это государство в принципе ненавидит во всем.
Так что во многом в сложившейся картине виноваты в том числе и сами «киты» Рунета, которые многие годы на этом рынке никого, кроме себя, и не замечали. А теперь — да, выдумываются всякие абстрактные измышления, которые на прошедшем «стерилизацию» рынке совершенно обоснованно называются экспертами, вроде Ашманова, «страшилками», поскольку описывают «сферического коня в вакууме».
«причем никто и не утверждал что Рунет погибнет»
Это причём вообще тут не при чём.
Чувак, найди стенограмму ОС, может быть, уже есть.
Именно про полную гибель любимого всеми нами Рунета шла речь и только о ней, что всё пропало уже и скоро пропадёт совсем.
А про гибель Рунета от закона Яровой и прочих перечисленных — легко найдёшь сам. Полно цитат в Рунете про его гибель.
Всегда пророчат именно гибель.
Впрочем, и Россиюшка наша родимая гибнет прямо сейчас, катится в пропасть, в сраное говно, в небытие, уже на дне — и у либерастов, и у нациков, и у патриотов. Любит народ ужастики.
Чувак, ну ок, кто-то (конкретные люди) драматизируют. Это не делает эту инициативу полезной.
>Россиюшка наша родимая гибнет прямо сейчас.
а это верно. При текущей геронтократии никаких надежд.
>Законопроект опять не читал же. Но снова стал расчёсывать.
Как чтение законопроекта повлияет на его применение к иностранным компаниям?
Много у нас есть законов всяких разных (какой производительный у нас принтер и бумаги не жалеет…), например о хранении персональных данных граждан РФ на серверах РФ, его кто-то из иностранцев выполняет?
>Потому что в Китае как раз море собственных гигантских, прибыльных, волшебных национальных проектов, которым никак не помешали ограничения на иностранцев
Ну Семен Семеныч, разве этот законопроект как-то будет ущемлять иностранные компании? Он будет ущемлять исключительно отечественные, ограничивая им доступ к иностранным деньгам.
Пытаясь сравнить этот закон с китайской практикой, вы натягиваете сову на глобус, так как он не сможет заставить google и facebook отдать большую часть своих акций российским гражданам. И выгнать их из РФ никто не посмеет, яиц нет! Получается, закон ущемляет исключительно российские компании.
>Киты Рунета так активно зачищали все ниши, что «Царь горы» просто остается наедине со своими специфическими проблемами, когда они возникают.
А что им еще оставалось делать?
Власти РФ оставили этих «китов» один на один с американскими монстрами (за спиной которых мировой печатный станок), по сравнению с которыми, наши и не киты вовсе, так, китёнки.
>поскольку описывают «сферического коня в вакууме».
Никакой он не сферический, ликвидность акций того же яндекса упадет, упадет или остановится рост капитализации, т.е. доступ к дешевым деньгам.
Так как Яндекс интернет компания N1, то его увядание почувствует все IT сообщество. Зарплаты программистов начнут падать, сократится эффект масштаба из-за их оттока зарубеж, который только такие гиганты как яндекс способны сдерживать.
При сокрытии части востребованного товара, вообще говоря, его стоимость растёт, а не падает. Странно, что в Яндексе об этом не помнят. Американский Forbes вообще врёт, что инвесторов с Уолл-стрит не парят даже санкции, берут бумаги русских компаний, всё хорошо.
>Как чтение законопроекта повлияет на его применение к иностранным компаниям?
Никак не повлияет. Я бы надеялся, что повлияет на твою способность нести чушь, не читамши — но надежды мало.
> Власти РФ оставили этих «китов» один на один с американскими монстрами (за спиной которых мировой печатный станок)
А вроде ФАС не оставил. И НДС вражеских китов заставили платить.
А как надо было не оставлять один на один — денег дать?
Или заблокировать супостатов?
Тут либо своим помочь материально, либо ущемить басурман законами или деньгами, так ведь?
Можно и так, и так — но для этого свои должны быть свои, об чём и спич.
>ликвидность акций того же яндекса упадет, упадет или остановится рост капитализации, т.е. доступ к дешевым деньгам.
Это что за доступ к дешёвым деньгам? При росте курса на вторичном рынке? Это же деньги не для Яндекса, а от одних спекулянтов — другим спекулянтам.
Может, ты залог акций имеешь в виду? Что за «дешёвые деньги»? Откуда?
По-моему, ты бизнес-модель как-то не осознал пока.
Моё личное мнение, что дешёвыми американские деньги являются только для ФРС, а все остальные за них отдают реальные активы. Даром, по сути.
>«Он будет ущемлять исключительно отечественные, ограничивая им доступ к иностранным деньгам.»
И очень правильно ограничивать доступ к иностранным фантикам.
Потому что это не доступ, а продажа активов.
Доступ к деньгам без продажи актива — у проститутки, и то не без разных последствий.
Или у международного российского бизнеса, типа ЛК или АББИ — когда деньги заносят за доступ к технологии.