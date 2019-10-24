«Рунет снова должен — в который раз! — полностью погибнуть от законопроекта депутата Горелкина о значимых интернет-проектах. Капитализация Яндекса упала от одних общественных слушаний. И все люди, приверженные свободе, свободной инициативе, скутерам, смузи и креативу, уже понимают, что сейчас — уже точно все. Пора валить*. Ничего тут уже не будет», — суммировал наблюдения за бурлениями последних недель Игорь Ашманов. «Рунет гибнет как никогда раньше».

———

* Гендир Яндекса Елена Бунина в середине октября предупредила о возможном оттоке топов из-за снижения стоимости акций.