Сотрудники Google обвинили руководство компании в применении инструмента внутреннего наблюдения, который, по их мнению, будет использоваться для мониторинга протестного градуса у работающих и присечения попыток коллективно обсуждать трудовые права, передал Вloomberg со ссылкой на слова 3 сотрудников поисковика и записи четвёртого. Приложение-наблюдатель устанавливается вместе с корпоративной версией Google Chrome, именно этот браузер работает на всех служебных компьютерах и используется для поиска во внутренних ресурсах корпорации.

Браузерное дополнение активизируется при попытке создать событие календаря более чем с 10 комнатами или сотней участников. Как утверждается в записке: «руководство пытается немедленно узнавать о любых попытках организации работающих». Представитель Alphabet Inc., владеющей Google, опроверг собеседников Вloomberg: «Эти предположения о целях работы расширения абсолютно ошибочны. Всплывающее напоминание лишь просит людей быть особенно внимательными перед добавлением большого числа участников собрания». Запуск расширения обусловлен растущим объёмом спама в календарях. «Расширение не собирает личную информацию, не идентифицирует личность, не блокирует доступ календарям, а, скорее, наоборот ускоряет работу с ними, когда сотрудникам приходится обращаться к большой группе коллег», — успокоил официальный представитель корпорации.

Ранее, в понедельник 21 октября, Google попытался воспрепятствовать собранию нескольких десятков раздражённых работодателем работников в швейцарском Цюрихе. Крупнейший европейский офис поисковика охвачен идеей создания профсоюза. Необходимость объединения работающие мотивируют классическими революционными тезисами: желанием защититься от сексуальных домогательств и нежеланием работать над военным господрядом.

Работающие требуют прав на участие в принятии важных для компании решений и прав на споры об уровне оплаты труда. Последняя проблема формально решена на территории США — в сентябре «Национальный совет по трудовым отношениям» обязал Google уведомить сотрудников: «работающие имеют полное право рассказывать о своих условиях труда и зарплате коллегам, посторонним людям и прессе». Однако руководство швейцарского офиса открыто требует от работающих: «размер заработной платы не оглашать».