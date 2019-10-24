Максим Гришаков, гендиректор совместного e-commerce предприятия Яндекса и Сбербанка, рассказал «Коммерсанту», что проект потратил приблизительно четверть от инвестиций банка (в 2018 Сбер выделил 30 млрд руб за половину совместного предприятия). Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что Яндекс.Маркет потратил около 7 млрд руб. на построение инфраструктуры и продвижение проекта «Беру!» и ещё в 500 млн руб. обошёлся суббренд Bringly. Точных цифр или их соотношение Гришаков не назвал, однако пояснил, что средства потрачены на развитие логистической инфраструктуры.

Часть средств Сбербанка ушла на продвижение кросс-бордерной витрины Bringly. Быстро создать на ней ядро лояльных покупателей не получилось , после остановки платного продвижения , с апреля по сентябрь 2019 года , посещаемость проекта упала в 27 раз, владельцы анонсировали отключение программы лояльности и обдумывают возможность интеграции некоторых элементов Bringly с основной площадкой « Беру!».

после остановки платного продвижения с апреля по сентябрь 2019 года посещаемость проекта упала в 27 раз, владельцы анонсировали отключение программы лояльности и обдумывают возможность интеграции некоторых элементов Bringly с основной площадкой Беру!». В августе Яндекс.Маркет прекратил активность в соцсетях , хотя ещё в январе 2019 глава « Маркета» называла их драйвером продаж.

«Мы хорошо капитализированы, это большой плюс. Многие компании пытаются искать деньги для развития. У нас они на следующие три года есть, чтобы активно продолжать расти и конкурировать за покупателя», — рассказал Гришаков. По планам компания должна открыть несколько крупных объектов в городах-миллионниках и расширить постоматную сеть до нескольких тысяч аппаратов в 2020 году.

Сейчас у «Беру!» 5000 пунктов выдачи заказов, 7000 постаматов по всей России и три арендованных фулфилмент-центра: в Ростове-на-Дону и подмосковных Томилине и Софьине. Маркетплейсу удалось подключить 2700 магазинов, ассортимент насчитывает около полмиллиона товаров. Платформа поддерживает дропшипинг, при котором магазину разрешено отправлять покупки с собственных складов, без передачи их в доставку «Беру!». Общий месячный оборот сервиса более миллиарда рублей. Площадка проинтегрирована с платформой Сбербанка — покупатель может авторизоваться через Сбербанк ID, при необходимости Сбербанк готов непосредственно в онлайне изучить возможность продажи товара в кредит или за бонусы фирменной программы «Спасибо».