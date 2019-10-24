24 октября во Франции вступили в действие новые правила цитирования сообщений СМИ агрегаторами новостей. По Закону о «создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ» агрегаторы могут бесплатно использовать использовать только заголовки, но не могут отображать небольшие цитаты или иконки и фотографии из материалов журналистов. В тот же день Google News объемные цитаты из СМИ страны использовать перестали и покупать их не намерены.

В выдаче агрегатора от французских изданий остались только заголовки. Национальные СМИ поняли, что таким образом понижается их видимость и упадёт посещаемость. Уже в первый день работы закона Ассоциация французской прессы готовит жалобу в орган по вопросам конкуренции, передал ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Google заранее сделал шаг на встречу журналистам и предложил заключать отдельные договора, где стороны оговаривали бы допустимый объём цитирования и масштаб сопровождающей цитату графики.

В 2011 году в соседней Бельгии, после 5 лет судебных разбирательств, суд занял сторону авторского агентства Copiepresse. Последнее рассчитывало получать от Google отчисления за цитирование фрагментов публикаций газет в Google News. Однако 15 июля газетам пришлось выйти с публикациями из серии «Google blocking us on searches!» По бельгийским нормам, каждый случай «незаконного цитирования» мог стоить Google $35,359 штрафа. Поисковик предпочёл не платить, не рисковать и избавился от бельгийских источников.