❗️ Задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила пресс-служба МВД РФ.

По самым драматичным оценкам только из Сбербанка могло утечь до 60 миллионов учётных записей с подробностями о финансах и рабочих местах клиентов. Первоначально банк заявлял, что персональные данные похитил один из сотрудников и опровергал масштаб — якобы были украдены сведения только о 5 тысячах клиентов.

За незаконное получение и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, по части 3 статьи 183 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. МВД рассказала о задержании сотрудника коллекторского агентства «НСВ» (Национальная служба взысканий) из Волгограда, подозреваемый пользовался псевдонимом «Антон 2131». Операция проведена совместно со службой безопасности Сбербанка РФ.