❗️ Задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила пресс-служба МВД РФ.
По самым драматичным оценкам только из Сбербанка могло утечь до 60 миллионов учётных записей с подробностями о финансах и рабочих местах клиентов. Первоначально банк заявлял, что персональные данные похитил один из сотрудников и опровергал масштаб — якобы были украдены сведения только о 5 тысячах клиентов.
За незаконное получение и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, по части 3 статьи 183 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. МВД рассказала о задержании сотрудника коллекторского агентства «НСВ» (Национальная служба взысканий) из Волгограда, подозреваемый пользовался псевдонимом «Антон 2131». Операция проведена совместно со службой безопасности Сбербанка РФ.
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Коллектору предоставили данные 60 млн юзеров, в том числе и нормально обслуживающих кредит?
Зачем?
Ни капли не странно, учитывая историю работника https://habr.com/ru/post/438514/
Там про то, как он ничего не делал, а не про то, как левому человеку со стороны дали всю внутреннюю базу.
Я предполагаю, что это другая история. Не та, о которой вы подумали.
Подробнее: https://sporaw.livejournal.com/655947.html
Если кратко, то: https://www.kommersant.ru/doc/4134949
Порочная система. Не должно быть никаких данных у банкстера о клиенте.
Т.е. всё по подписям: вот мой ключ, вот подпись МВД о том что я нормальное физлицо, открывайте мне счёт.
В случае проблем с законом, банкстер по подписи обрпщается к выдавшее подпись МВД.
В персональные данные — не более чем в рамках одного МВД.
Там про структуру принятия решений, превращающая безопасность в фикцию. У коллектора не должно было быть такого огромного набора данных, это явно человеческая халатность.