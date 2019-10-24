Алексей Журба, бывший паблишер игровой компании Wargaming возглавил разработку продукта (должность: Chief Product Officer) в маркетплейсе Яндекс.Маркета и Сбербанка «Беру!».
Между тем сегодня ровно полгода, как я переехал в Москву и вышел работать в Беру (Яндекс Маркет). Работы так много и она такая интересная, что совершенно нет времени дописывать это сообщ
Предыдущий глава по продукту «Беру!» Инна Галиахметова в июне ушла из маркетплейса руководить направлением электронной коммерции «Одноклассников».
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