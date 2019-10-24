Сотрудники почты смогли найти способ влиять на оценку своих отделений при помощи своих же коллег: координация их идёт через паблики в «Одноклассниках» —

Накрутки происходят по классическому принципу: «ты мне — я тебе», за счёт этого выполняются KPI по средней оценке отделений.