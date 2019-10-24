Сотрудники почты смогли найти способ влиять на оценку своих отделений при помощи своих же коллег: координация их идёт через паблики в «Одноклассниках» —
Накрутки происходят по классическому принципу: «ты мне — я тебе», за счёт этого выполняются KPI по средней оценке отделений.
Добавить 3 комментария
Haha, classic ©. Сбербанк #2.
Это же классика — как они сами себе оценки проставляли. Перед закрытием отделения набивали талончиков пачками, и бегали по ним себе 5-рки ставили. Это когда электронная очередь появилась.
Сейчас в Почте электронная очередь появилась. Не удивлюсь, если и с ней будет что-нибудь похожее, если оценку ввести операторов. Потому что вряд ли там кто-то нормальную систему продумывает (ну, что не может быть сосредоточение десятки талончиков в последние 5 минут, а так же не могут успешно обрабатываться десятки талончиков за 5 минут).
Так что оценка отделений целиком — это еще лайт.
Ну, а в целом, конечно же, проблема системная, а не исполнителей на низах. Хотя они всегда будут стрелочникам (реально делая дерьмо, но просто в силу того, что система им позволяет делать это дерьмо).
Я уже не раз рассказывал про историю, как в двух крупных отделениях СПб на Почте ввели электронную очередь. И как сотрудники просто приходили и выключали терминал из розетки. А людей обманывали, что электронной очереди нет.
Я какое-то время (долгое) пытался с этим бороться. Как на местах (включая терминал, и объясняя толпе ситуацию, вызывая руководителя отделения
и т. п.), так и попыткой достучаться хоть до какого-то руководства Почты России (хотя бы на уровне +1 к руководителю какого-то отделения).
Ну, и как вы думаете, это возможно? Да им реально на*рать.
Телефон 8800, который у них есть, оказался… консультационным колл-центром. Они просто не принимают никаких обращений и жалоб. «Мы оказываем только консультации по услугам». На e-mail никто адекватно не реагирует. Куда-либо еще сообщить — ну разве что в спортлото.
Я так помыкался-помыкался полгода, пополучал различные отписки — и забил. Реально, пожалуй, единственная история, где я тупо «сдался». Потому что невозможно что-то сделать, когда нет рычагов никаких (в минсвязи не напишешь про электронную очередь).
Ну, и та же история у них веселая (заодно уж — это просто к тому, что на самом деле их все устраивает и им ничего не нужно, С — система) с соблюдением (несоблюдением) сроков доставки корреспонденции или вообще ее утерей. С учетом трэк-номера, у них автоматически можно открывать розыск корреспонденции, так же, как и автоматически «штрафовать» самих себя же при несоблюдении сроков. Но, думаете, кого-то интересует это? Нет! :) Более того, чтобы открыть розыск, нужно иметь чек (но и это еще не все), и быть… ОТПРАВИТЕЛЕМ. Т.е. получатель корреспонденции НЕ СЧИТАЕТСЯ клиентом Почты, и никаких прав на указанные действия не имеет. Как вы думаете, с учетом того, что обычно заинтересован в поиске именно получатель, а не отправитель, а отправителю дела нет до этого геморроя, + у получателя нет чека об отправке (а отправитель его вообще мог выкинуть) — как много таких розысков хотя бы инициируются? :)
Почта России — говно (Почта РФ — говно). Это просто фраза-клич для автоматического вызова SMM/пиарщиков с «флагом перевернуло», которыео бязательно прибегут и расскажут как почтовые корабли летают в космос.
Пока не сделают авторозыск и автонаказание за сроки, + возможность подавать в розыск получателю и без чека (по трэк-номеру + совпадению ФИО), можно примерно представлять в каком «развитии» заинтересована почта — продавать пиво где-нибудь в поселковом отделении, и самим же там его и бухать :)
Андрей, вы неправы, инициировать розыск может получатель при предоставлении копии чека. А также он может получить компенсацию за задержку доставки или утерю отправления, если от этой компенсации откажется отправитель.