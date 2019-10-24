Яндекс.Такси зафиксировали рост в сегменте «премиальных» поездок и выделили их в отдельный бренд Ultima. У сервиса повышенные требования к водителям и машинам новой группы тарифов. Так претендовать на работу по тарифам Ultima могут водители свежих: Audi A6, A8; Bentley, BMW 5, 7; Mercedes-Benz E-klasse, Mercedes-Maybach S-class и Rolls Royce. «Такси» предпочитает машины тёмных цветов с обивкой из кожи, зарядными устройствами для смартфонов, в салоне должна быть вода без брендирования и зонт. Комиссия Яндекс.Такси в тарифах Ultima составит для водителя 16—20,47% без учёта выплат таксопарку, НДС и платы за ПО.

В Ultima доступны поездки классов: Business, Premier, Élite, Cruise и Водитель (старые названия были на кириллице: Бизнес, Премиум, Ультима, Бизнес XL). Тариф Cruise допускает установку двух детских кресел, в других тарифах Яндекс.Такси такой опции пока нет.

В будущем, при выборе одного из премиальных классов, весь интерфейс приложения Яндекс.Такси будет окрашиваться в приглушенные цвета, а пин станет темно-серым.