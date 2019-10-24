Яндекс.Такси зафиксировали рост в сегменте «премиальных» поездок и выделили их в отдельный бренд Ultima. У сервиса повышенные требования к водителям и машинам новой группы тарифов. Так претендовать на работу по тарифам Ultima могут водители свежих: Audi A6, A8; Bentley, BMW 5, 7; Mercedes-Benz E-klasse, Mercedes-Maybach S-class и Rolls Royce. «Такси» предпочитает машины тёмных цветов с обивкой из кожи, зарядными устройствами для смартфонов, в салоне должна быть вода без брендирования и зонт. Комиссия Яндекс.Такси в тарифах Ultima составит для водителя 16—20,47% без учёта выплат таксопарку, НДС и платы за ПО.
В Ultima доступны поездки классов: Business, Premier, Élite, Cruise и Водитель (старые названия были на кириллице: Бизнес, Премиум, Ультима, Бизнес XL). Тариф Cruise допускает установку двух детских кресел, в других тарифах Яндекс.Такси такой опции пока нет.
В будущем, при выборе одного из премиальных классов, весь интерфейс приложения Яндекс.Такси будет окрашиваться в приглушенные цвета, а пин станет темно-серым.
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Там не просто про отделение история
проблема в том, что репутация Яндекс.Такси в целом создаётся водителями, которые, скажем так, склонны к какой-нибудь фигне. Пускай не всегда, но типа одна-две фигни на 100 поездок — это уже много и на репутацию сильно влияет, особенно с учётом распространения соцсетей — я, например, ни разу не сталкивался с тем, чтоб меня таксист избил, обокрал или попытался взять кэш, когда я выбрал карту, по двум причинам:
а) я здоровый
б) я глуховат и всяких просьб ко мне просто не слышу
А репутация бренда страдает. И про то, что там всякая дичь творится — я отлично в курсе.
На этой почве даже вполне себе выкристаллизовалась бизнес-модель Гетта, которая позволяет делать следующее: брать тех же водителей что и у Яндекса, но выкидывать косячных без разговоров. В результате за переплату 100−200 рублей за поездку получаем совершенно другой уровень сервиса при сопоставимом с яндексовским временем подачи.
Естественно, Яндекс.Такси это бесит — потому что жирные клиенты уплывают в другие агрегаторы.
Вот для борьбы с этим подбренд Ультима и запускают — затраты на брендирование сводятся к рекламной кампании, отдельного приложения даже нет, а репутация выглядит сильно лучше, чем у «обычного» яндекс.такси.