Депутаты Сергей Жигарев (его инициативы в Думе непопулярны), Олег Николаев, Александр Ющенко и Владимир Гутенёв снова предложили штрафовать продавцов за распространение компьютеров, смартфонов и умных телевизоров без предварительно установленных российских программ. Как пишет Life, штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей. Сумма может испугать рядового продавца за прилавком, если регулятор решится на методичные проверки магазинов, и не имеет ни малейшего значения для производителей или импортёров электроники.

Законопроект (тех же авторов) об обязательной предустановке российских программ на электронику предназначенную для продажи в России Госдума должна была рассмотреть в I чтении сегодня, 24 октября, но рассмотрение не состоялось. В тексте I чтения, внесённом в Думу, отсутствует одно из предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В апреле прошлого 2018 года в ФАС подчеркнули важность принципа полной удаляемости предустановленных программ, если они не имеют отношения к общей работоспособности гаджета.

"Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации […]", — надеялись в 2018 году (1, 2) и начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева, и спустя год замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Позднее формула обсуждалась и в модифицированной форме: "об удалении иностранных предустановленных программ", но в законопроект к первому чтению "удаление" не попало ни в каком виде. Источник "Коммерсанта" утверждал, что предложения ФАС счёл "сырыми" вице-премьер Максим Акимов.

Общей идеей ФАС было профильное ведомству развитие конкуренции. Когда рядом с предустановленным иностранным мессенджером, картой, соцсетью, музыкальным приложением — пользователю предлагается российский продукт аналогичного назначения. Следует заметить, что без принципа "удаляемости" о развитии конкуренции, например на рекламном рынке, останется только мечтать. В частности, по стоянию на осень 2019 года, в России крайне сложно купить телефон без предустановленного Facebook, удалить который рядовому владельцу аппарата невозможно.

На момент публикации, Android-версия приложения имеет 50 разрешений. Не удаляемое приложение Facebook по-умолчанию имеет право: запускаться при включении телефона, подключаться-отключаться к сети, читать SMS, записи календаря, контактов, файлы пользователя на телефоне, скачивать без уведомления "владельца" телефона любые файлы, записывать звук и видео, определять местоположение, скрывать запущенные приложения, считывать и записывать файлы на подключённых по USB устройствах, звонить по телефону и так далее.

Предустановленный и не удаляемый Facebook имеет неограниченный доступ к богатейшему источнику персональных данных (ПД) о том или ином человеке и частично о его круге знакомых. В итоге Facebook может пользоваться собранными данными для создания профиля человека и таргетинга на него рекламы (и на страницах соцсети и за её пределами), даже если конкретный владелец Facebook не пользуется американской соцсетью. Российские рекламные системы подобным не удаляемым приложением "шпионом" в предустановках телефонов не обладают, удалить Facebeook не может даже владелец телефона, значит российские рекламисты заведомо дискриминированы соцсетью монополистом. В итоге исходная идея ФАС о развитии конкуренции оказывается скомпрометирована и выполняться не будет. По крайней мере на рынке рекламы.

P. S. Не удаляемый Facebook хранит ПД россиян в США, что само по себе уже незаконно по российским нормам о работе с персональными данными. Ситуация не вызывает никакой действенной реакции у уполномоченного регулятора — Роскомнадзора. FB игнорирует закон более 4 лет. За это, 12 апреля 2019 года, РКН оштрафовал Facebook на 3 тысячи рублей — или по 2 рубля 27 копеек за каждый день нарушения.