Некоторые продавцы Wildberries столкнулись с проблемами при работе с новой системой расчетов. В конце августа 2022 года Wildberries объявил о запуске нового «уникального финтех-сервиса», который должен дать возможность продавцам получать выплаты за проданные товары «в режиме реального времени». Действовавшая до этого единая еженедельная система расчетов работала так, что продавцы по понедельникам видели в личном кабинете обновленный баланс (он учитывал комиссию маркетплейса, стоимость логистики, рекламы и прочих услуг, а также сформированный отчет о реализации и всех списаниях) и могли вывести вырученные средства на свой расчетный счет. К пилоту новой системы были подключены 1000 продавцов, сообщала компания в своем телеграм-канале.

Несколько сотрудничающих с Wildberries поставщиков товаров, которые перешли на новую систему, говорят, что если вначале им удавалось выводить средства с помощью системы в разные дни и время, то затем она начала сбоить. В частности, рассказали об удержаниях средств (в описанных ими случаях речь идет о суммах свыше 200 тыс. руб.), которые начали появляться с первых чисел октября. Также продавцы указывают, что в новой системе расчета с площадкой неясен принцип определения того, сколько продавец может вывести средств. Одному из селлеров, на балансе которого на 21 октября 2022 года находилось 92,4 тыс. руб., система позволяла вывести лишь от 500 до 2,7 тыс. руб. У другого пользователя в тот же день находилось на балансе 1,9 млн руб., при этом сервис маркетплейса давал ему возможность перечислить на расчетный счет от 500 до 885 тыс. руб.

Небольшая группа инициативных продавцов (примерно 12–15 человек) в четверг, 20 октября, посещали офис Wildberries, для того чтобы попытаться получить ответы на свои вопросы об изменениях в расчетах, так как не смогли добиться их при помощи службы поддержки. Встреча с представителями Wildberries в их офисе сопровождалась приездом в здание сотрудников полиции, которых вызвали сами продавцы: с их помощью предприниматели рассчитывали добиться разговора с ответственными лицами компании. В Wildberries отмечают, что в офисе «сотрудников полиции не видели». У части продавцов после этой встречи оказались заблокированы личные кабинеты в системе. В Wildberries РБК заверили, что «решают вопросы» этих продавцов.