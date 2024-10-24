Из проекта ядра Linux выкинули ряд мейнтейнеров, связанных с Россией:

Abylay Ospan aospan@netup.ru

Sergey Kozlov serjk@netup.ru

Dmitry Rokosov ddrokosov@sberdevices.ru

Serge Semin fancer.lancer@gmail.com (уже выкидывали его работы за «Байкал»)

Dmitry Kozlov xeb@mail.ru

Sergey Shtylyov s.shtylyov@omp.ru

Evgeniy Dushistov dushistov@mail.ru

Alexander Shiyan shc_work@mail.ru

Nikita Travkin nikita@trvn.ru

Ivan Kokshaysky ink@jurassic.park.msu.ru

После запросов сообщества на объяснение того, что происходит в знаковом проекте Open Source, почему оттуда убирают разработчиков, внёсших существенный вклад в развитие Linux, основатель Линус Торвальдс только подлил масла в огонь, упомянув, что он финн, вокруг русские тролли, и что он не обязан поддерживать российскую агрессию.

Чуть позже Линус сослался на юридические причины удаления мейнтейнеров, но фактически отказался их обсуждать предметно.

Остаётся не очень понятным, будут ли приниматься патчи от разработчиков дальше, что, опять же, ставит под угрозу поддержку Linux работы с процессорами «Байкал», например.

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