- Open Source не является таким уж открытым, крупномасштабные проекты действуют в рамках правил, очерченных для юридических лиц, контролирующих развитие опенсорсных проектов. Страны инкорпорации могут быть разными, в отношении Linux на проект имеет влияние как некоммерческий Linux Foundation, так и коммерческая Linux Kernel Organization.
- Положение в мировом IT специалистов российского происхождения не является устойчивым. Даже при смене гражданства и отказе от российского, невозможно изменить факт рождения в бывшем СССР или на территории постсоветской России. При этом в острые исторические моменты не спасает и паспорт новообретённой родины.
Например, во время Второй Мировой войны интернирование и заключение в концлагеря на несколько лет затронуло более 70 тысяч граждан США, у которых было японское происхождение. Через 40 лет, при Рейгане, дожившие получили компенсацию $20 000 за несколько лет заключения.
Показательно и задержание Павла Дурова во Франции, и блокирование его выезда в 2024-м году, что стало нонсенсом для многих в отношении европейских государств к массовым платформам.
- Положение россиян за рубежом будет ухудшаться. Широкое распространение сегрегации всегда является ползучим и усиливающимся процессом.
Если не было возмущения в первый раз — дальше сообщество придерживается принципа «Ну а что, всегда так было».
Формальные правила и ограничения на ксенофобию — не работают, ибо они или просто игнорируются, или находится юридическая формула, которая легализует формально запрещённые действия.
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