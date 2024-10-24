Например, во время Второй Мировой войны интернирование и заключение в концлагеря на несколько лет затронуло более 70 тысяч граждан США, у которых было японское происхождение. Через 40 лет, при Рейгане, дожившие получили компенсацию $20 000 за несколько лет заключения.

Показательно и задержание Павла Дурова во Франции, и блокирование его выезда в 2024-м году, что стало нонсенсом для многих в отношении европейских государств к массовым платформам.