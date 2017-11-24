ФАС одобрила объединение бизнеса Яндекс.Такси и Uber, говорится в сообщении ведомства. Служба выдала предписание компаниям: «обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок», а также «не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси». Сделка также одобрена властями республики Беларусь и ожидает одобрения антимонопольного ведомства Казахстана.

В настоящее время на рынке наблюдается тенденция по консолидации действующих игроков и усилению их роли на рынке. При этом мы понимаем, что развитие конкуренции на таких рынках важно обеспечивать даже на самом начальном этапе, чтобы все участники рынка находились в равных условиях. Для эффективного развития рынка в условиях добросовестной конкуренции такие меры следует предпринять всем участникам рынка. К тому же, их реализация обеспечит защиту прав и интересов потребителя, — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Яндекс.Такси объявили, что они получили контроль над российским бизнесом Uber, еще в июле этого года. В середине ноября стало известно, что совместная компания «Яндекса» и Uber в первой половине 2019 года может провести IPO.