Минтранс опубликовал проект реформы, которая предполагает допускать к работе по найму только водителей с отметкой о профессиональной компетенции в правах. Популярные службы вызова Яндекс.Такси и Gett отказались комментировать документ. В такси «Максим» обеспокоены — гипотетическая норма усугубит проблему легализации рынка.

Законопроект Минтранса запрещает такси-сервисам и таксопаркам «допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений с отметкой о профессиональной компетентности водителя». Идея ведомства состоит в том, чтобы заставить профессиональных таксистов сдавать на права по усложненной процедуре.

Такси-сервисы предупреждают, что инициатива может только усложнить положение на рынке. «Проект предполагает избыточные требования к водителям. Если он будет принят, это только усугубит проблему легализации рынка, перечеркнет все усилия и достижения. Нужно упрощать процесс получения разрешения и сбора обязательных платежей с водителей, стимулировать их выходить из тени, а не принимать закон, который создает дополнительные пороги для легальной деятельности», — сказали «Роем» в такси «Максим».

Олег Амосов, председатель, общественного движения «Форум Такси»:

Профессии «таксист» как таковой на сегодняшний день нет. Профессиональных стандартов профессии нет, нет стандарта услуги как таковой. И при этом вводить отдельную категорию для водительского удостоверения, такого нет ни в одной стране. Если мы идем по пути цивилизованного регулирования, то давайте хотя бы посмотрим на Англию, где это более развито, где все зарегламентировано. Там ведь лицензируется деятельность такси, лицензируется автомобиль, диспетчерская служба — лицензируется все. На все нужно получить лицензию, чтобы продолжать работать. Но категории в водительском удостоверении у водителей нет, хотя водитель обучается, чтобы быть таксистом, обучение составляет полгода. Сам по себе механизм решения проблемы в нынешнем виде не рабочий. Проблема, конечно, есть: неквалифицированные кадры и прочее, но механизм решения этой проблемы оставляет желать лучшего. Такого нет ни в одной стране мира, это просто идиотизм.

Источник в одном из крупных международных такси-сервисов говорит, что Минтранс пытается бороться с вполне реальной проблемой, но его методы вызывают вопросы: