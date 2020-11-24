В трёх израильских городах (Рамат-Ган, Гиватаим и некоторые районы Тель-Авива) заработал сервис Deli by Yango -- аналог Яндекс.Лавки от зарубежного бренда Яндекса (deli -- сокращение от «деликатес»). Обещается бесплатная доставка свежайщих продуктов за 15 минут без ограничения на сумму заказа. В Рамат-Гане и Тель-Авиве у сервиса склады.
Как отмечают израильские обозреватели, на первых порах сервис явно будет убыточным, но его задача в этот период не столько самоокупаемость, сколько «внедрение» на рынок при довольно серьезной конкуренции — сравнительно быструю доставку продуктов по Тель-Авиву и окрестностям сейчас предлагают много служб и магазинов, включая «Виктори», «AM-PM», «Квик» и проч. Вместе с тем, ни одна из них не делает это на условиях, заявленных «Яндексом» — 15-минутная бесплатная доставка без ограничения на сумму заказа.
На сайте сервиса оформить заказ невозможно — придется делать это через мобильное приложение Deli by Yango. Зато на сайте можно записаться в доставщики продуктов, которые «хотят зарабатывать больше».
Скорее всего, администрация планирует пускать развозчика с большим ящиком на багажнике велосипеда сразу по нескольким адресам с разными заказами и таким образом экономить на доставке.
Эта модель оригинальна для Израиля — такой службы здесь еще не пытались организовать, поэтому результаты малопредсказуемы. «Яндексу» будут благоприятствовать холодная погода и эпидемия «ковида», но есть и препоны в виде консерватизма израильской публики, не привыкшей заказывать по батону хлеба и пакету молока через интернет, а также нескольких служб «мелочной» доставки продуктов, уже освоенных теми, кто все-таки покупает таким образом.
Пока самым размашистым по географии сервисом Яндекса является такси, которое, тоже под брендом Yango, работает в полутора десятках стран дальнего зарубежья. В отношении международной экспансии надежды также возлагаются на Яндекс.Облако.
Возглавляющий Яндекс Go Даниил Шулейко рассказал, что для сервиса создали «новый бренд с новой мифологией», «не привязанный к логотипу, цветам, типографике Яндекса».
Хотелось создать сервис, который был бы уже знакомым, даже будучи новым на рынке. Так, искали такие образы — полосатая скатерть, полосатый маркиз любимой булочной, магазинчики на углу как deli convenience stores в Нью-Йорке, где тебя и твои привычки хорошо знают и так далее. Все это сложилось в образе нового бренда — в цветных паттернах, которые, я надеюсь, станут иконическими на улицах города 🙂 Ну и, важно было в образе бренда сохранить технологичность, скорость, нашу ДНК, в общем. Так родился белый цвет, светоотражающие элементы, например.
По опыту Москвы и городов в России наши курьеры и машинки становятся частью облика города, важно, чтобы люди могли эти образы полюбить, чтобы они не были бы агрессивными, недружелюбными, скучными.
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" — 15-минутная бесплатная доставка. . «
А 16-минутная платная?
«развозчика с большим ящиком на багажнике велосипеда сразу по нескольким адресам с разными заказами и таким образом экономить на доставке.»
Мечтать не вредно сделать даже две доставки за 15 минут. Разве что по эстафетному принципу, когда людишки будут стоять с протянутой рукой и ловить посылку.
Расцветка рюкзака в серо-белую полоску просто «гениальная», особенно впечатляюще будет если положить его плашмя (ещё бы лого на красном фоне с белым кругом и черными сегментами сделали, ах, да, не сделали). Зачем думать головой, если можно в неё просто есть. Эти полосы даже гениальнее белых лямок, которые будут грязными уже к вечеру. Дизайнер вообще велосипед в глаза видел и ли этот тот же, что делала велосипед без фонарей в промо Я-хавчика? Я понимаю, что Израиль это слегка не Омск, но всё равно белые лямки в курьерском прикиде рисковано как-то. Не понятно, если ли горизонтальный держатель лямок, может мальчику не удобно.
Или посылка будет прямо с рюкзаком отдваться, типа, зобери своё, остаток отнеси по соседям-заказчикам.
Надо бы ещё погуглить как переводится индусский дели с Идиша-Иврита, но так лень.
«придется делать это через мобильное приложение Deli by Yango»
Не знаю, что там за приложение, но сервисы Яндекса становятся всё более недоступными. От плашки «смените браузер» на их сервисах уже пиксели выгорают. Аналогично, впрочем, было с их приложениями на смартфоне, потом место закончилось. «Ваша версия не подходит, бегите быстрее купите еще техники». Обложатся своими Макбуками 2020 и я.. .