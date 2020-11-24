В трёх израильских городах (Рамат-Ган, Гиватаим и некоторые районы Тель-Авива) заработал сервис Deli by Yango -- аналог Яндекс.Лавки от зарубежного бренда Яндекса (deli -- сокращение от «деликатес»). Обещается бесплатная доставка свежайщих продуктов за 15 минут без ограничения на сумму заказа. В Рамат-Гане и Тель-Авиве у сервиса склады.

Как отмечают израильские обозреватели, на первых порах сервис явно будет убыточным, но его задача в этот период не столько самоокупаемость, сколько «внедрение» на рынок при довольно серьезной конкуренции — сравнительно быструю доставку продуктов по Тель-Авиву и окрестностям сейчас предлагают много служб и магазинов, включая «Виктори», «AM-PM», «Квик» и проч. Вместе с тем, ни одна из них не делает это на условиях, заявленных «Яндексом» — 15-минутная бесплатная доставка без ограничения на сумму заказа.

На сайте сервиса оформить заказ невозможно — придется делать это через мобильное приложение Deli by Yango. Зато на сайте можно записаться в доставщики продуктов, которые «хотят зарабатывать больше».

Скорее всего, администрация планирует пускать развозчика с большим ящиком на багажнике велосипеда сразу по нескольким адресам с разными заказами и таким образом экономить на доставке.

Эта модель оригинальна для Израиля — такой службы здесь еще не пытались организовать, поэтому результаты малопредсказуемы. «Яндексу» будут благоприятствовать холодная погода и эпидемия «ковида», но есть и препоны в виде консерватизма израильской публики, не привыкшей заказывать по батону хлеба и пакету молока через интернет, а также нескольких служб «мелочной» доставки продуктов, уже освоенных теми, кто все-таки покупает таким образом.