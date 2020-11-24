ДИТ Москвы разместил на портале госзакупок материалы по «развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей в 2020—2021 гг.». Развивать надо будет, как отметили «Открытые Медиа», информационную систему «СТАТС», которая раньше ограничивалась сервисом аналитики поведения посетителей сайта мэра Москвы mos.ru. Обновление системы будет представлять собой, согласно ТЗ, «создание инструментов непрерывного мониторинга показателей обезличенной информации активности пользователей на территориях и объектах города Москвы».

Инструменты помогут «оперативно выявлять возникающие тренды», «формировать целевые показатели активности пользователей», анализировать показатели «по различным сферам деятельности», оперативно реагировать на ситуацию в городе. В систему будут загружены данные «из информационных систем Правительства Москвы и других источников».

У пользователей в системе будут «профили активности по направлениям деятельности». Система должна научиться «выявлению уникального интернет-посетителя без использования cookies для увеличения точности сопоставления профилей» (фингерпринтингу).

Среди элементов системы есть «модуль загрузки обезличенных данных о действующих разрешениях и ограничениях», анализ «лояльности на обезличенной основе». Она также сможет выдавать аналитику по «участию в событиях», нарушениям, задолженностям. Своим пользователям система предложит «сервисы предоставления данных по обогащенным профилям активности», а москвичей будет обслуживать «модуль формирования персонализированного контента».

Начальная цена контракта -- 280 млн рублей. В прошлом году начальная цена на обновление «СТАТС» слегка не достигала 50 млн рублей.