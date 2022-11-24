Компания Professional Logistics Technologies, созданная Российским фондом прямых инвестиций и рядом ближневосточных фондов для инвестиций в логистическую недвижимость, выкупила у PNK group 395 000 кв. м складов в Подмосковье и Самарской области. По данным источников, речь идет о логопарке на 260 000 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Пушкино 2» и аналогичном объекте на 135 000 кв. м в городе Чапаевске. Арендатором всех этих площадей выступает онлайн-ритейлер Ozon. PLT, как следует из информации на ее сайте, сейчас принадлежит 736 000 кв. м складов. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что компания планирует довести свой портфель до 1 млн кв. м. В мае 2022 г.

Сколько PLT заплатила за склады Ozon в Подмосковье и Самарской области, точно неизвестно. Региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко считает, что рыночная цена этих объектов составляет 21 млрд руб. Схожую цифру – 20 млрд руб. – приводит и директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин полагает, что она могла быть и выше – 24–25 млрд руб. Покупка PLT складов Ozon еще и одна из крупнейших сделок на рынке складской недвижимости за всю его историю, отмечают консультанты. В этом году производитель металлоконструкций «Венталл» договорился с чешской PPF Real Estate и наследниками бизнесмена Криса фон Рита о приобретении у них логистического комплекса «Южные врата» (600 000 кв. м).