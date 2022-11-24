Вечером 24 ноября у каршеринга "Делимобиль" произошёл серьёзный технический сбой. Одни автомобили не давали себя закрыть и завершить аренду, другие не выпускали пассажиров наружу. Кто-то три часа не мог выбраться из авто, застряв посреди МКАДА или собрав пробку в центре Москвы, кто-то опоздал на самолёт. Сбой затронул не только Москву, но и другие города, включая Санкт-Петербург и Екатеринбург Техподдержка уже пообещала "рассмотреть возможность компенсации" тем, у кого продолжала оплачиваться аренда при недоступности машины.
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