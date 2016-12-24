Каршеринг BelkaCar расширяет зону парковки до МКАД и выводит в Москву еще 150 новых автомобилей Kia Rio сегодня и 100 — после новогодних праздников. К концу 2017 года основатели проекта обещают расширить автопарк до 1000 автомобилей. Об этом «Роем!» рассказали в компании.

BelkaCar работает по модели free-floating, когда автомобили могут располагаться на любой открытой городской парковке. Компания также предоставляет b2b-услуги: оплата сервиса за сотрудника и «внутренний каршеринг», когда на компанию выделяется определенное количество автомобилей, которыми пользуются только ее сотрудники.

Создатели сервиса настроены занять в будущем 30% столичного рынка каршеринга и уже в 2017 году выйти в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Казань. По словам соосновательницы компании Екатерины Макаровой, объём рынка в России составляет $240 млн из расчёта 10 000 автомобилей в Москве (статистика Дептранса Москвы) и столько же — в остальной России, каждый автомобиль приносит 60 000 рублей выручки в месяц.

BelkaCar начала работать в октябре 2016 года. В запуск основатели вложили свои $250 000 и привлекли бридж-финансирование. В середине декабря стало известно, что компания получила инвестиции в размере 2,1 миллионов евро от европейского фонда Bryanston. Сейчас кроме BelkaCar в Москве работают ещё четыре каршеринга: Car5, AnytimeCar, YouDrive и «Делимобиль».