Перебои в работе ЖЖ, наблюдавшиеся в течение последней пары суток, объяснялись некими «техническими работами», суть которых администрация сервиса не торопится объяснять пользователям. Администрацию можно понять: новость — не из тех, которыми хочется хвастаться. Но и утаивать шило в мешке не получится.

Дело в том, что серверы Живого журнала физически переехали в Россию. Из-под защиты Первой поправки и законов штата Калифорния они переместились под прямой и бесконтрольный надзор всех здешних силовых ведомств, спецслужб и контролирующих органов, в юрисдикцию «пакета Яровой».

Слава Богу, Живой журнал — не мессенджер и не соцсеть, а платформа для максимально публичных сообщений, так что доля приватных коммуникаций здесь незначительна, и мне затруднительно навскидку вспомнить здесь какие-нибудь популярные журналы, авторы которых всерьёз пытались бы сохранить инкогнито […]. Но надо заметить, что на других социальных платформах уголовному преследованию за репосты, ретвиты и прочие преступления мысли в основном подвергались отнюдь не властители дум и лидеры мнений, а совершенно случайные старшеклассники и первокурсники, виноватые прежде всего в том, что их легко было вычислить. 83% уголовных дел приходилось на долю ВКонтакте именно потому, что эта площадка является российской, и с лёгкостью сдаёт данные любого пользователя по первому запросу любой местной силовой структуры. А на пользователей ЖЖ уголовные дела возбуждались лишь тогда, когда личность можно было установить без помощи администрации сервиса. Но теперь серверы ЖЖ переехали «поближе» — не к авторам и читателям, а к тем, кто хочет за ними следить.