Тиньков в промо-проекте показал клиентам, что он знает что они оплачивают по картам банка


Банк "Тинькофф" в традиционном новогоднем спецпроекте, рассказывающем клиентам о том, как они тратили деньги за год, показал клиентам информацию о том, что банк знает, что клиенты чаще всего покупают. Например, в случае с одним из редакторов Roem.ru самым популярным приобретаемым им продуктом был творог.

tvorog

Данные о составе покупок банк получает благодаря подписанному клиентом соглашению о передаче чеков в банк, которое находится в приложении "Тинькофф" по пути "Ещё — Настройки — Список покупок — Включить "Отображение покупок". Вкратце функция описывается как «Включите, чтобы видеть электронные чеки в ленте событий».

Подробное описание услуги представляет собой pdf-документ (оригинал) без каких-либо реквизитов банка, который и является текстом разрешения, дающего банку "Тинькофф" разрешение на доступ к чекам. Сами чеки и их состав в интерфейсе банка выглядят так:

check

Теоретически, деятельность ОФД даёт интересную и статистически важную информацию, например:

С начала осени россияне купили более 6115 тонн мандаринов. Средняя стоимость за 1 кг по России составляет 82,23 руб. Самый высокий средний чек за килограмм мандаринов в Магаданской области – 488 руб., что практически в 6 раз выше средней цены по стране. В Тамбовской области в среднем килограмм стоил 229 руб., в Ямало-Ненецком АО - 175 руб. Для сравнения, в Москве средняя стоимость составила 113,34 руб. за кг. Самые дешевые цитрусовые оказались в Костромской области – 60,49 руб.
Всплеск продаж начался в 20 числах октября, достигнув пика 19-25 ноября, когда за неделю было продано 371 тонны. Рост за месяц произошел в 6,6 раз. Однако такой спрос не повлиял на среднюю цену, которая в конце октября стабилизировалась в диапазоне от 88 до 95 руб. за кг. Второй пик продаж пришелся на период с 10 по 16 декабря (340 тонн)

На практике же доступ к такой информации с привязкой к конкретному пользователю делает её крайне сенситивной. Интересно, что при этом, несмотря на то, что банк достаточно мутно объясняет клиентам суть услуги "отображение покупок", было принято решение публично рассказать своим пользователям о том, что банк знает, что именно пользователи покупают оплачивая покупки картой.

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    Dmitry111

    Чет я не понял, как Тиньков получает чеки.
    Вот например Тиньков уговорил все ОФД в мире передавать мои чеки. Как офд узнают, что эти чеки мои и оплачены картой Тиньков?

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    Dmitry111 > Юрий Синодов контекст

    Конечно же нет,
    во первых в НСПК уходит только мир,
    во вторых НСПК использует формат VISA. В формате нет номера чека.
    В третьих сначала проходит транзакция банковская, а только потом пробивается чек, в котором есть номер, по которому что-то можно найти у ОФД.

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    FiX-UT

    > Данные о составе покупок банк получает благодаря подписанному клиентом соглашению о передаче чеков в банк

    Это не совсем так. До настоящего момента я умышленно не ставил эту галку и не принимал соглашение, но данные обо мне банк все равно посчитал.

    С другой стороны, полнота этой информации пока очень невелика. Чеки есть в лучшем случае по каждой 20й покупке. В итоге, в этой статистике в топ вылезают порой совсем странные вещи. Например, один мой коллега чаще всего покупал в прошлом году… коробки.

    По другим пунчтау этой статистики тоже есть вопросы. Как считалось количество прослушанных треков? В моем случае оно очень сильно разошлось с реальностью.

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    Юрий Синодов > Dmitry111 контекст

    Для этих целей я поручаю Банку
    получать от операторов фискальных данных кассовые чеки в электронной форме,
    сформированные контрольно-кассовой техникой организации или индивидуального
    предпринимателя (продавца) в момент совершения мной расчета с использованием
    Карты и осуществлять их передачу мне через каналы Дистанционного обслуживания.
    Для целей выполнения настоящего поручения я даю согласие Банку на привлечение
    третьих лиц, в частности АО «НСПК», без дополнительного согласования со мной.

    https://roem.ru/wp-content/uploads/2018/12/assignmentreceipt.pdf

    Из их описания это выглядит так

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    Юрий Синодов > Dmitry111 контекст

    https://www.tinkoff.ru/about/news/24042018-tinkoff-bank-x-national-payment-card-system/

    Тут описано

    Сервис строится на основе данных НСПК, банка и оператора фискальных данных (ОФД), в настоящее время идет пилотный проект с ограниченным числом участников.

    Благодаря программному обеспечению, разработанному специалистами НСПК, контрольно-кассовая техника автоматически привязывается к эквайринговому терминалу торговой точки, что позволяет обеспечивать ежедневную работу с ОФД и банком с соблюдением всех требований по безопасной обработке данных. Теперь для того чтобы получить информацию с кассового чека в личном кабинете, держателю карты не нужно будет передавать торговому предприятию номер телефона, адрес электронной почты или фотографировать чек — обработка данных произойдет автоматически.

    «Созданная в НСПК технология позволит держателю карты видеть детализацию своих расходов в удобном формате кассового чека в привычном приложении банка. Банк, в свою очередь, получит удобный инструмент для того, чтобы предложить клиентам повышенный кэшбэк от различных производителей товаров и поставщиков услуг. Первыми, с кем мы запустили этот сервис, стали один из самых инновационных и технологичных участников банковской отрасли — Тинькофф Банк и оператор фискальных данных „Первый ОФД“. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис на другие банки, ОФД и компании», — комментирует Андрей Шаповалов, начальник управления перспективного развития АО «НСПК».

    «Совместный проект Тинькофф Банка и НСПК улучшит пользовательский опыт, поскольку покупателям больше будет не нужно фотографировать чеки, называть номер телефона или email на кассе. Также этот сервис популяризирует банковскую карту как более удобный и выгодный платежный инструмент по сравнению с наличными», — комментирует Евгений Исупов, директор монетизации данных Тинькофф Банка.

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    Kost

    > До настоящего момента я умышленно не ставил эту галку и не принимал соглашение, но данные обо мне банк все равно посчитал.

    Так и есть, многие об этом пишут. Проверил на супруге, все собрано, а у нее даже мобильного приложения нет, где можно включить инфу из чеков (больше нигде).
    Кстати, в приложении есть еще полезная галка «Инкогнито», если ее не включить, то при попадании вашего номера чью-то в телефонную книгу будет известно, что вы — клиент Тинькофф банка.

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    dubik01

    Фух слава богу, Тинькофф не знает, что я чаще всего покупаю.
    А то рассказал бы всем!

    Но вообще вот такая «прозрачность», особенно когда она невынужденная или её подтверждение становится пустой формальностью (типа «использованием данного сервиса вы подтверждаете…") крайне неприятна!

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    Юрий Синодов > Fedor Bogomolov контекст

    У нас в Twitter они ответили интересующемуся, что даже если у тебя в приложении было отключена передача информации о чеках, то факт логина на 2019.tinkoff.ru означает, что ты согласен передавать эту информацию в банк:

    https://twitter.com/php_coder/status/1078092861793554433

    Так что профит очевиден:
    1. Люди радостно интересуются тем, что они потратили-накупили
    2. Разрешение на получение информации из чеков остаётся
    3. PROFIT!!!

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    FiX-UT > Юрий Синодов контекст

    > то факт логина на 2019.tinkoff.ru означает, что ты согласен передавать эту информацию в банк

    Факт логина подтвержадет согласие передавать, ок. Но это разве имеет обратную силу? Откуда взялись данные за весь год, если согласие получено в конце декабря?

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