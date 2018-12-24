Банк "Тинькофф" в традиционном новогоднем спецпроекте, рассказывающем клиентам о том, как они тратили деньги за год, показал клиентам информацию о том, что банк знает, что клиенты чаще всего покупают. Например, в случае с одним из редакторов Roem.ru самым популярным приобретаемым им продуктом был творог.

Данные о составе покупок банк получает благодаря подписанному клиентом соглашению о передаче чеков в банк, которое находится в приложении "Тинькофф" по пути "Ещё — Настройки — Список покупок — Включить "Отображение покупок". Вкратце функция описывается как «Включите, чтобы видеть электронные чеки в ленте событий».

Подробное описание услуги представляет собой pdf-документ (оригинал) без каких-либо реквизитов банка, который и является текстом разрешения, дающего банку "Тинькофф" разрешение на доступ к чекам. Сами чеки и их состав в интерфейсе банка выглядят так:

Теоретически, деятельность ОФД даёт интересную и статистически важную информацию, например:

С начала осени россияне купили более 6115 тонн мандаринов. Средняя стоимость за 1 кг по России составляет 82,23 руб. Самый высокий средний чек за килограмм мандаринов в Магаданской области – 488 руб., что практически в 6 раз выше средней цены по стране. В Тамбовской области в среднем килограмм стоил 229 руб., в Ямало-Ненецком АО - 175 руб. Для сравнения, в Москве средняя стоимость составила 113,34 руб. за кг. Самые дешевые цитрусовые оказались в Костромской области – 60,49 руб.

Всплеск продаж начался в 20 числах октября, достигнув пика 19-25 ноября, когда за неделю было продано 371 тонны. Рост за месяц произошел в 6,6 раз. Однако такой спрос не повлиял на среднюю цену, которая в конце октября стабилизировалась в диапазоне от 88 до 95 руб. за кг. Второй пик продаж пришелся на период с 10 по 16 декабря (340 тонн)

На практике же доступ к такой информации с привязкой к конкретному пользователю делает её крайне сенситивной. Интересно, что при этом, несмотря на то, что банк достаточно мутно объясняет клиентам суть услуги "отображение покупок", было принято решение публично рассказать своим пользователям о том, что банк знает, что именно пользователи покупают оплачивая покупки картой.