Банк "Тинькофф" в традиционном новогоднем спецпроекте, рассказывающем клиентам о том, как они тратили деньги за год, показал клиентам информацию о том, что банк знает, что клиенты чаще всего покупают. Например, в случае с одним из редакторов Roem.ru самым популярным приобретаемым им продуктом был творог.
Данные о составе покупок банк получает благодаря подписанному клиентом соглашению о передаче чеков в банк, которое находится в приложении "Тинькофф" по пути "Ещё — Настройки — Список покупок — Включить "Отображение покупок". Вкратце функция описывается как «Включите, чтобы видеть электронные чеки в ленте событий».
Подробное описание услуги представляет собой pdf-документ (оригинал) без каких-либо реквизитов банка, который и является текстом разрешения, дающего банку "Тинькофф" разрешение на доступ к чекам. Сами чеки и их состав в интерфейсе банка выглядят так:
Теоретически, деятельность ОФД даёт интересную и статистически важную информацию, например:
С начала осени россияне купили более 6115 тонн мандаринов. Средняя стоимость за 1 кг по России составляет 82,23 руб. Самый высокий средний чек за килограмм мандаринов в Магаданской области – 488 руб., что практически в 6 раз выше средней цены по стране. В Тамбовской области в среднем килограмм стоил 229 руб., в Ямало-Ненецком АО - 175 руб. Для сравнения, в Москве средняя стоимость составила 113,34 руб. за кг. Самые дешевые цитрусовые оказались в Костромской области – 60,49 руб.
Всплеск продаж начался в 20 числах октября, достигнув пика 19-25 ноября, когда за неделю было продано 371 тонны. Рост за месяц произошел в 6,6 раз. Однако такой спрос не повлиял на среднюю цену, которая в конце октября стабилизировалась в диапазоне от 88 до 95 руб. за кг. Второй пик продаж пришелся на период с 10 по 16 декабря (340 тонн)
На практике же доступ к такой информации с привязкой к конкретному пользователю делает её крайне сенситивной. Интересно, что при этом, несмотря на то, что банк достаточно мутно объясняет клиентам суть услуги "отображение покупок", было принято решение публично рассказать своим пользователям о том, что банк знает, что именно пользователи покупают оплачивая покупки картой.
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Интересно что в этой выписке банк проигнорировал аптеки и мед центры …
На одной чаше весов — кешбек. На другой — сдать с потрохами свои покупки для бигдаты.
Мне Тинькофф показал, что я чаще всего покупаю сигареты (хотя я за год купил от силы одну пачку, и то не себе)
Чет я не понял, как Тиньков получает чеки.
Вот например Тиньков уговорил все ОФД в мире передавать мои чеки. Как офд узнают, что эти чеки мои и оплачены картой Тиньков?
В НСПК уходит идентификатор транзакции, его знает и банк, по нему в ОФД можно найти и чек, а чек отдаётся со всем составом позиций.
Конечно же нет,
во первых в НСПК уходит только мир,
во вторых НСПК использует формат VISA. В формате нет номера чека.
В третьих сначала проходит транзакция банковская, а только потом пробивается чек, в котором есть номер, по которому что-то можно найти у ОФД.
> Данные о составе покупок банк получает благодаря подписанному клиентом соглашению о передаче чеков в банк
Это не совсем так. До настоящего момента я умышленно не ставил эту галку и не принимал соглашение, но данные обо мне банк все равно посчитал.
С другой стороны, полнота этой информации пока очень невелика. Чеки есть в лучшем случае по каждой 20й покупке. В итоге, в этой статистике в топ вылезают порой совсем странные вещи. Например, один мой коллега чаще всего покупал в прошлом году… коробки.
По другим пунчтау этой статистики тоже есть вопросы. Как считалось количество прослушанных треков? В моем случае оно очень сильно разошлось с реальностью.
Для этих целей я поручаю Банку
получать от операторов фискальных данных кассовые чеки в электронной форме,
сформированные контрольно-кассовой техникой организации или индивидуального
предпринимателя (продавца) в момент совершения мной расчета с использованием
Карты и осуществлять их передачу мне через каналы Дистанционного обслуживания.
Для целей выполнения настоящего поручения я даю согласие Банку на привлечение
третьих лиц, в частности АО «НСПК», без дополнительного согласования со мной.
https://roem.ru/wp-content/uploads/2018/12/assignmentreceipt.pdf
Из их описания это выглядит так
Это я все прочитал.
Как технически это делается не ясно. :(
>На одной чаше весов — кешбек. На другой — сдать с потрохами свои покупки для бигдаты.
остальные берут вашу инфу без кешбека. этот ещё меценат.
https://www.tinkoff.ru/about/news/24042018-tinkoff-bank-x-national-payment-card-system/
Тут описано
Сервис строится на основе данных НСПК, банка и оператора фискальных данных (ОФД), в настоящее время идет пилотный проект с ограниченным числом участников.
Благодаря программному обеспечению, разработанному специалистами НСПК, контрольно-кассовая техника автоматически привязывается к эквайринговому терминалу торговой точки, что позволяет обеспечивать ежедневную работу с ОФД и банком с соблюдением всех требований по безопасной обработке данных. Теперь для того чтобы получить информацию с кассового чека в личном кабинете, держателю карты не нужно будет передавать торговому предприятию номер телефона, адрес электронной почты или фотографировать чек — обработка данных произойдет автоматически.
«Созданная в НСПК технология позволит держателю карты видеть детализацию своих расходов в удобном формате кассового чека в привычном приложении банка. Банк, в свою очередь, получит удобный инструмент для того, чтобы предложить клиентам повышенный кэшбэк от различных производителей товаров и поставщиков услуг. Первыми, с кем мы запустили этот сервис, стали один из самых инновационных и технологичных участников банковской отрасли — Тинькофф Банк и оператор фискальных данных „Первый ОФД“. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис на другие банки, ОФД и компании», — комментирует Андрей Шаповалов, начальник управления перспективного развития АО «НСПК».
«Совместный проект Тинькофф Банка и НСПК улучшит пользовательский опыт, поскольку покупателям больше будет не нужно фотографировать чеки, называть номер телефона или email на кассе. Также этот сервис популяризирует банковскую карту как более удобный и выгодный платежный инструмент по сравнению с наличными», — комментирует Евгений Исупов, директор монетизации данных Тинькофф Банка.
Для нас написали :)
Короче не взлетит.
Нужно ставить на каждый POS какой-то приблуду, которая получит идентификатор карточной транзакции и реквизиты чека и передаст куда-то, откуда ее берет Тинькофф.
> До настоящего момента я умышленно не ставил эту галку и не принимал соглашение, но данные обо мне банк все равно посчитал.
Так и есть, многие об этом пишут. Проверил на супруге, все собрано, а у нее даже мобильного приложения нет, где можно включить инфу из чеков (больше нигде).
Кстати, в приложении есть еще полезная галка «Инкогнито», если ее не включить, то при попадании вашего номера чью-то в телефонную книгу будет известно, что вы — клиент Тинькофф банка.
Фух слава богу, Тинькофф не знает, что я чаще всего покупаю.
А то рассказал бы всем!
Но вообще вот такая «прозрачность», особенно когда она невынужденная или её подтверждение становится пустой формальностью (типа «использованием данного сервиса вы подтверждаете…") крайне неприятна!
Сейчас обратил внимание что они убрали из статистики информацию о самой частой покупке :) Видимо, было много вопросов…
У нас в Twitter они ответили интересующемуся, что даже если у тебя в приложении было отключена передача информации о чеках, то факт логина на 2019.tinkoff.ru означает, что ты согласен передавать эту информацию в банк:
https://twitter.com/php_coder/status/1078092861793554433
Так что профит очевиден:
1. Люди радостно интересуются тем, что они потратили-накупили
2. Разрешение на получение информации из чеков остаётся
3. PROFIT!!!
> то факт логина на 2019.tinkoff.ru означает, что ты согласен передавать эту информацию в банк
Факт логина подтвержадет согласие передавать, ок. Но это разве имеет обратную силу? Откуда взялись данные за весь год, если согласие получено в конце декабря?