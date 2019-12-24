Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.