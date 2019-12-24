Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.
(при этом очевидно, что credit score по «Яндексу» внутри БКИ — привязан к конкретному человеку и не является обезличенной информацией — Roem.ru)
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(зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон.
«Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос,
Да, очень обезличенно, очень сложно сопоставить.
БКИ: «Яндекс, приборы!».
Я: «300».
БКИ: «Что 300?»
Я: «А что приборы?».
Ладно, надо на всякий случай на рассылку Теслы подписаться, мало ли сервера у БКИ навернуться.