«Яндекс» снабжает кредитные бюро оценками кредитоспособности своих пользователей


Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.

(при этом очевидно, что credit score по «Яндексу» внутри БКИ — привязан к конкретному человеку и не является обезличенной информацией — Roem.ru)

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    ZayunyaTyan

    (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон.

    «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос,

    Да, очень обезличенно, очень сложно сопоставить.
    БКИ: «Яндекс, приборы!».
    Я: «300».
    БКИ: «Что 300?»
    Я: «А что приборы?».

    Ладно, надо на всякий случай на рассылку Теслы подписаться, мало ли сервера у БКИ навернуться.

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