Сервис Hyundai Mobility добавил к уже работавшей в сервисе помесячной аренде возможность взять машину посуточно. Точки, где их можно забрать и вернуть есть практически во всех округах Москвы и Санкт-Петербурга.

От каршеринга услуга отличается в худшую сторону жёсткой привязкой к месту получения и возврата автомобиля, и в лучшую сторону отсутствием ограничения по географии эксплуатации. Лимит пробега — 250 км в день, перепробег стоит 10 рублей за километр.

В текущем виде сервис больше угрожает конторам аренды автомобилей, чем каршерингам: машина на сутки в каршеринге стоит сопоставимых денег (1 день аренды Creta в Hyundai Mobility — 3600 рублей, оплата бензина на арендаторе), поэтому связываться с получением и возвратом машины Hyundai Mobility имеет смысл только для поездок в регионы далеко отстоящие от метрополий и находящиеся вне зоны обслуживания каршерингов.