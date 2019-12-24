«Яндекс» предупредил о зачистке Я.Новостей от источников с хейтерскими и кликбейтными заголовками


Сервис «Яндекс.Новостей» предупредил партнёров через рассылку о том, что агрегатор будет отключать от обмена партнёров, которые используют плохие заголовки. Критерии качества заголовков описаны в партнёрском разделе Яндекс.Новостей, презентация изменений прошла 4-го декабря.

По мнению Я.Новостей, плохие заголовки это:

  • Неглагольные
  • Неконкретные
  • Начинающиеся с цитаты, а не её источника
  • Слишком метафоричные
  • Использующие жаргон
  • Использующие слова с сексистским оттенком
  • Ссылающиеся на абстрактные СМИ, экспертов и политиков
  • Заголовки написанные мастерами интриги
  • Списки длиннее семи позиций не читают, поэтому тут можно писать что угодно.
  • Если вы всё же дочитали, напишите Синодову, получите 100 рублей на телефон
  • (только для первых пяти дочитавших)
  • Заголовки с оценочными суждениями
  • Hate speech
  • Провокации

Определение заголовков будет на первом этапе автоматическим. Источникам будут давать шанс на исправление, после трёх страйков — его будут отключать.

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