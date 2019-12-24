Сервис «Яндекс.Новостей» предупредил партнёров через рассылку о том, что агрегатор будет отключать от обмена партнёров, которые используют плохие заголовки. Критерии качества заголовков описаны в партнёрском разделе Яндекс.Новостей, презентация изменений прошла 4-го декабря.

По мнению Я.Новостей, плохие заголовки это:

Неглагольные

Неконкретные

Начинающиеся с цитаты , а не её источника

а не её источника Слишком метафоричные

Использующие жаргон

Использующие слова с сексистским оттенком

Ссылающиеся на абстрактные СМИ , экспертов и политиков

экспертов и политиков Заголовки написанные мастерами интриги

Списки длиннее семи позиций не читают , поэтому тут можно писать что угодно.

поэтому тут можно писать что угодно. Если вы всё же дочитали , напишите Синодову , получите 100 рублей на телефон

напишите Синодову получите 100 рублей на телефон (только для первых пяти дочитавших)

Заголовки с оценочными суждениями

Hate speech

Провокации

Определение заголовков будет на первом этапе автоматическим. Источникам будут давать шанс на исправление, после трёх страйков — его будут отключать.