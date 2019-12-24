Сервис «Яндекс.Новостей» предупредил партнёров через рассылку о том, что агрегатор будет отключать от обмена партнёров, которые используют плохие заголовки. Критерии качества заголовков описаны в партнёрском разделе Яндекс.Новостей, презентация изменений прошла 4-го декабря.
По мнению Я.Новостей, плохие заголовки это:
- Неглагольные
- Неконкретные
- Начинающиеся с цитаты, а не её источника
- Слишком метафоричные
- Использующие жаргон
- Использующие слова с сексистским оттенком
- Ссылающиеся на абстрактные СМИ, экспертов и политиков
- Заголовки написанные мастерами интриги
- Списки длиннее семи позиций не читают, поэтому тут можно писать что угодно.
- Если вы всё же дочитали, напишите Синодову, получите 100 рублей на телефон
- (только для первых пяти дочитавших)
- Заголовки с оценочными суждениями
- Hate speech
- Провокации
Определение заголовков будет на первом этапе автоматическим. Источникам будут давать шанс на исправление, после трёх страйков — его будут отключать.
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В итоге нашёлся один прочитавший.
прочитал! киньте 100 рублей на мобильный телефон грете тунберг
Ну теперь-то понятно.
Теперь уже пятеро.