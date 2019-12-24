Компания Mail.ru на новогоднем корпоративе прошедшем 20-го декабря в Москве объявила сотрудникам о старте закрытого бета-тестирования колонки с голосовым помощником «Маруся» в январе 2020-го года. Тестирование будет проводиться среди сотрудников Mail.ru Group.

Разработка умных колонок идёт в Mail.ru и «Яндексе» несколько лет, «Яндекс» уже представил несколько своих вариантов: как в хардверном, так и в софтверном виде. Информация о том, что Mail.ru тоже делает свою колонку стала известна в 2019-м году: компания, как и «Яндекс», стремится дать своим пользователям ещё один способ взаимодействия со своими продуктами.

Саму колонку можно увидеть в ролике, поздравлющем пользователей Mail.ru с новым годом на 40-й секунде, где Дед Мороз называет её своей помощницей. Пресс-служба Mail.ru подтверждала «Ведомостям», что изображение из ролика соответствует дизайну колонки.