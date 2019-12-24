Компания Mail.ru на новогоднем корпоративе прошедшем 20-го декабря в Москве объявила сотрудникам о старте закрытого бета-тестирования колонки с голосовым помощником «Маруся» в январе 2020-го года. Тестирование будет проводиться среди сотрудников Mail.ru Group.
Разработка умных колонок идёт в Mail.ru и «Яндексе» несколько лет, «Яндекс» уже представил несколько своих вариантов: как в хардверном, так и в софтверном виде. Информация о том, что Mail.ru тоже делает свою колонку стала известна в 2019-м году: компания, как и «Яндекс», стремится дать своим пользователям ещё один способ взаимодействия со своими продуктами.
Саму колонку можно увидеть в ролике, поздравлющем пользователей Mail.ru с новым годом на 40-й секунде, где Дед Мороз называет её своей помощницей. Пресс-служба Mail.ru подтверждала «Ведомостям», что изображение из ролика соответствует дизайну колонки.
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Какие-то они тупые эти колонки (говорю про Алису). Ну музыку включить/анекдот рассказать/погоду могут, а вот например подсказать ближ электричку/поезд до Москвы — уже нет. Хотя казалось бы — геолокация известна, ключевые слова — «поезд» есть, что еще остается? Так и стоит Алиса как «примочка» к Яндекс-Музыке. Вот тут давненько Ашманов хвалился своими цифрономико-ботами — что он скажет на этот счет? Могут ли его боты ответить на вопрос «ближ электричка до Москвы» ?
Как российский голосовой помощник — «Алиса» лучший и более перспективный.
Так или иначе, голосовой помощник ассоциируется с поисковиком в том числе.
Все равно, аудитория Yandex выше, а значит и больше возможностей для обучения ИИ голосового помощника на более широкой аудитории, и значит более умный помощник в результате.
Ну может какой-то нишевой, менее продвинутой аудитории (женщинам
и т. п.) — помощник «Маруся» понравится…
Советую почитать о том, что колонки слушают постоянно не только активирующую фразу, а просто всё.
https://www.bloomberg.com/news/features/2019−12−11/silicon-valley-got-millions-to-let-siri-and-alexa-listen-in
Распознавать на борту могут пока не только лишь все, мало кто может это делать — но это неважно. Прикольнее же распознавать и использовать на серверах.
«Все равно, аудитория Yandex выше, а значит и больше возможностей для обучения ИИ голосового помощника на более широкой аудитории, и значит более умный помощник в результате.»
Вообще-то, увы, голосовых ассистентов нельзя сделать умными с помощью обучения, мировые лингвистические константы мешают.
Есть заблуждение (у свеженазвавшихся «датасаентистов»), что «нейронка порешает», но она не решает.
«Как российский голосовой помощник — «Алиса» лучший»
Откуда это известно?
«… и более перспективный.»
И это пока не известно.
«…Все равно, аудитория Yandex выше… «
Это просто неверно.
«…Ну может какой-то нишевой, менее продвинутой аудитории «
Что за «нишевая» аудитория, у Мыла, что ли?
«Какие-то они тупые эти колонки…»
Ты знал, знал, аноним!
«…Вот тут давненько Ашманов хвалился своими цифрономико-ботами — что он скажет на этот счет? Могут ли его боты ответить на вопрос «ближ электричка до Москвы» ?
Могут, могут. Или нет. Смотря про что инф (ботов мы не делаем, они тупые).
Да ты сходи, поговори с ними для примера.
Скажем, с Даровым. Или с Журовым:
https://durov-zharov.ru/
Гм прям как в воду глядел:
Вы слышали, что Жаров думает, будто я хочу отменить пенсии?
ашманов дурак
Может, вы хотели сказать «Единорос» вместо «дурак»?
«Ден
Ну может какой-то нишевой, менее продвинутой</strong аудитории (женщинам и т. п.) — помощник «Маруся» понравится…»
Это всё, что нужно знать про эту страну и про отношение к женщинам.
Что касается самой колонки, то с учетом что кое-какая соцсеть рекламируют запрещенку, татуировки и другую незаконную шротину, заражая население СПИДом. То не удивлюсь, что колонка не просто будет подслушивать (это-то само-собой и сейчас, кто апп поставил (*голос Яши и Гугла*: «и кто даже не поставил, а просто браузером пользуется»)), но и ещё будет нашептывать двадцать пятой звуковой волной «купи вейп, купи вейп», «скидки на тату в подвале с крысами». А конкурирующая колонка будет пищать на ультразвуке — «а ты уже слышало про устройство iqqqqqs, купи давай, давай, я уже такси подогнало, бери бабосики, поехали».
Это всё, что нужно знать про эту страну и про отношение к женщинам.
Это всё, что надо знать про эту вагиноподписчицу Роема.
Дурища только что вообще писала про человека «оно», чтоб гендерно нейтрально.
Да, к таким в России не испытывают снисхождения, не говоря уж о «толерантности». Я лично считаю, что жертва мозгового изнасилования сама виновата. Зачем ходила с коротким неокортексом по сложным форумам.