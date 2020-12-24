Руководитель сервиса вопросов и ответов Яндекса рассказала Roem.ru, из-за чего в выдаче перестали появляться быстрые ответы Яндекс.Кью, которые раньше высвечивались в топе результатов по значительной доле запросов. Было принято решение отправлять в поиск только написанные или проверенные экспертами ответы. А поскольку работа с экспертами началась недавно, такие ответы только начали появляться.

Тоня Самсонова:

Я вижу, какие люди пришли в сервис за последний год, читаю то, что они пишут, и оцениваю результаты Кью, в первую очередь, глазами читателя. Главный вопрос: Было ли сегодня опубликовано то, что мне самой интересно? За последний год в Кью появилось много авторов, которых мне интересно читать. Я смотрю, появляются ли каждый день новые люди, на которых мне хочется подписаться. И только во вторую очередь я смотрю на метрики роста качества контента, они растут.

Тут надо уточнить: мы не «сняли Кью с поиска», мы ввели проверку материалов, которые отправляем в поиск, так, чтобы только проверенные экспертами ответы показывались в «быстрых ответах». Почему мы это сделали: В этом году все принято объяснять ковидом, мы тут не исключение.

С началом пандемии мы начали развивать сообщество врачей в Кью, чтобы давать ответы пользователям, столкнувшимся с болезнью. Когда ты занимаешься информацией про здоровье, очевидно, что неправильный ответ может навредить, поэтому в первую очередь мы убедились, что по темам здоровья мы показываем только проверенные ответы.

Эксперты, которые пришли в Кью в этом году, начали задавать нам вопросы: почему мы, люди, котоые потратили много времени на образование и что-то из себя представляем как профессионалы, должны конкурировать за внимание с теми, кто бойко и много пишет, но неправильно и неглубоко. Почему автор, который пишет, что Франция проиграла в Первой Мировой войне, показывается мне в рекомендациях, и почему лженаучный ответ в сервисе, который ставит свой задачей распространение знаний, не борется с неправильными ответами и лженаукой.

Непроверенные ответы по истории, может быть, нанесут меньше вреда, чем неправильные ответы про здоровье, но если мы хотим расширять сообщество экспертов в сервисе и делать так, чтобы Кью можно было доверять, нам необходимо вводть процессы верификации экспертизы и знаний. Именно это мы и сделали.

Я стремлюсь не допускать ситуации, в котоых пользователь задает запрос в поиске, получает в ответ ссылку на Кью, доверяется ресурсу, переходит на наш сайт и читает неправильный ответ. Поэтому мы оставили в поиске только те ответы, которые написали эксперты или проверили эксперты. Те ответы, которые пропали из выдачи, могут быть тоже правильными, наше сообщество проверят их, те, что получат подтверждение, попадут в поиск.