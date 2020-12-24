Руководитель сервиса вопросов и ответов Яндекса рассказала Roem.ru, из-за чего в выдаче перестали появляться быстрые ответы Яндекс.Кью, которые раньше высвечивались в топе результатов по значительной доле запросов. Было принято решение отправлять в поиск только написанные или проверенные экспертами ответы. А поскольку работа с экспертами началась недавно, такие ответы только начали появляться.
Тоня Самсонова:
Мне сложно обсуждать тексты в терминах «среднего качества контента», механистичный подход к текстам и авторам не помогает делать сервисы, которые интересно читать.
Я вижу, какие люди пришли в сервис за последний год, читаю то, что они пишут, и оцениваю результаты Кью, в первую очередь, глазами читателя. Главный вопрос: Было ли сегодня опубликовано то, что мне самой интересно?
За последний год в Кью появилось много авторов, которых мне интересно читать. Я смотрю, появляются ли каждый день новые люди, на которых мне хочется подписаться. И только во вторую очередь я смотрю на метрики роста качества контента, они растут.
Тут надо уточнить: мы не «сняли Кью с поиска», мы ввели проверку материалов, которые отправляем в поиск, так, чтобы только проверенные экспертами ответы показывались в «быстрых ответах». Почему мы это сделали: В этом году все принято объяснять ковидом, мы тут не исключение.
С началом пандемии мы начали развивать сообщество врачей в Кью, чтобы давать ответы пользователям, столкнувшимся с болезнью. Когда ты занимаешься информацией про здоровье, очевидно, что неправильный ответ может навредить, поэтому в первую очередь мы убедились, что по темам здоровья мы показываем только проверенные ответы.
Эксперты, которые пришли в Кью в этом году, начали задавать нам вопросы: почему мы, люди, котоые потратили много времени на образование и что-то из себя представляем как профессионалы, должны конкурировать за внимание с теми, кто бойко и много пишет, но неправильно и неглубоко. Почему автор, который пишет, что Франция проиграла в Первой Мировой войне, показывается мне в рекомендациях, и почему лженаучный ответ в сервисе, который ставит свой задачей распространение знаний, не борется с неправильными ответами и лженаукой.
Непроверенные ответы по истории, может быть, нанесут меньше вреда, чем неправильные ответы про здоровье, но если мы хотим расширять сообщество экспертов в сервисе и делать так, чтобы Кью можно было доверять, нам необходимо вводть процессы верификации экспертизы и знаний. Именно это мы и сделали.
Я стремлюсь не допускать ситуации, в котоых пользователь задает запрос в поиске, получает в ответ ссылку на Кью, доверяется ресурсу, переходит на наш сайт и читает неправильный ответ. Поэтому мы оставили в поиске только те ответы, которые написали эксперты или проверили эксперты. Те ответы, которые пропали из выдачи, могут быть тоже правильными, наше сообщество проверят их, те, что получат подтверждение, попадут в поиск.
Год назад Тоня Самсонова рассказывала о метриках успеха «Кью» изданию IncRussia.
В 2020 году Яндекс.Дзен также анонсировал программу повышения качества контента с помощью живых экспертов: они будут проводить фактчекинг набирающих популярность постов на острые тематики.
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Я человек простой. Вижу новость о Самсоновой — вспоминаю твит https://twitter.com/toniasamsonova/status/496295103217278976 и всё жду, когда же.
Такой большой, а в сказки веришь
тут ключевой момент и вашим и нашим не бывает
если речь про деньги то будет бойкая бредогенерация, не более
ну и из истории, думаю год 2017
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Тоня Самсонова
7 ноября в 17:59 •
Мы много думаем о том, как устроены доходы медиа и как может быть устроена бизнес-модель СМИ. Медиа создают и воспроизводят доверие, вопрос в том, как доверие продавать, и какая бизнес-конструкция позволит стимулировать владельцев медиа инвестировать в дорогой и трудный в производстве контент. Например, какой может быть экономический стимул для заказов текстов очень хорошему репортеру, который два месяца ведет расследование, а потом еще три месяца редактирует текст. Баннерная реклама точно не создает экономического стимула для дорогой журналистики. Но ценность в журналистике есть. Если есть ценность, значит должна быть модель, которая превращает её в деньги и позволяет бизнесу медиа расти и воспроизводиться.
Что создает медиа и как это продавать?
Раньше мы рассуждали о бизнесе медиа с точки зрения медиа, и не находили ответ. Давайте думать о бизнесе СМИ с точки зрения наших клиентов — компаний, которые покупают у нас рекламу.
Традиционные рекламные контракты содержат два параметра — охват (количество просмотров) и стоимость за 1000 показов.
Мы понимаем, что для бизнеса, на самом деле, важен не охват аудитории, а конверсия новой аудитории в клиентов. Рекламодатель рассчитывает, что из ста тысяч человек, посмотревших его рекламу (нативный текст или видео), какой-то процент пойдет и купит товар.
У любого бизнеса есть модель, которая говорит, сколько компания готова потратить на привлечение одного нового клиента. Поэтому TheQuestion, как правило, не продает охват. Мы продаем контракты, в которых берем на себя обязательство по количеству привлеченных для бизнеса клиентов, и спрашиваем у вас, сколько вы готовы платить за одного клиента. Два этих параметра закладываются в контракт между нами и рекламодателем.
Мы понимаем, что у нас есть инструменты, которые позволяют нам привлекать клиентов эффективно. Как это работает?
1. Мы договариваемся о стоимости привлеченного клиента или заявки. Подписываем контракт на предоплату 100 клиентов, привлеченных от нас.
Мы получаем доступ к партнерской статистике, можем менять лендинг при необходимости, получаем ссылки с нашими партнерскими метками. Если вы умеете классно рассказывать про свой продукт и любите то, что вы делаете, мы просим вас написать ответы.
2. Мы выбираем на TheQuestion топ-10 вопросов с высокой виральностью в соцсетях и поисковой выдаче, чтобы иметь на них большой органический трафик.
Например, под кампанию cервиса по уборке мы выберем вопрос: Почему американцы ходят дома в уличной обуви?
Под кампанию сервиса по доставке вина: Какое вино подойдет яичнице?
Под кампанию доставки еды: “Что приготовить девушке на романтический ужин, если всю жизнь варил только сосиски?”
Так из 300 тысяч вопросов на сайте мы можем выбрать идеальные по рейтингу и индексу виральности и одновременно подходящие по смыслу под бизнес нашего клиента. Это значит, что эксперт компании — нашего клиента действительно должен быть лучшим экспертом для ответа на данный вопрос.
Мы не можем работать со всеми клиентами, но можем выбирать действительно самые сильные продукты на рынке и сильные команды, которые любят свой продукт и понимают свой бизнес.
3. Мы просим сотрудников компании написать ответ и дать ссылку на ваш продукт с utm-меткой. Если ответ хороший и полезный — он вызовет доверие, и читать его будут только те, кому действительно нужен ваш продукт, потому что они пришли из поиска и соцсетей прочитать ответ на вопрос. Люди ищут потребительскую информацию и получают ее в виде крутых рекомендаций на TheQuestion.
CTR по переходу на лендинг должен быть из текста ответа больше 10%, (целевой) средний 30%.
4. Дальше, если нужно, мы делаем партнерский лендинг. Конверсии в заявки на нем должны быть 20%.
5. Дальше мы смотрим на конверсии в покупки. Если конверсии хорошие, наша задача — получить как можно больший охват. Мы видим, что текст полезен. Мы увеличиваем охват поста, получая больше результат в покупках от этой кампании.
Такой тип рекламных контрактов заставляет нас отвечать не за охват материалов, как это принято в медиа, а за результат рекламы для наших клиентов. Ровно в этом и состоит революция больших данных — теперь бизнесы могут получить информацию о том, насколько эффективно их рекламное размещение не после исследования с лагом в 3 месяца, а через несколько часов после старта рекламной кампании.
Задача медиа — научиться считать полезность того, что мы делаем.
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по факту задача заработать, зачем это скрывать и что-то другое придумывать и это удалось
вообще, цель — заработать это само собой. Это цель любой коммерческой компании.
Проще говоря, если Вы открыли магазин кормов для кошек, вы хотите заработать денег. Но это очевидная задача и смысл об этом писать/говорить?
говорят о другом. Одним коммерсантам хватает «просто заработать», другие видят и рисуют видение и миссию. И даже пытаются этого достичь
Что, Шен «доставляя счастье» заработать не хотел? Ну очевидно, что хотел, как без денег может сущствовать компания
У Яндекс никакой миссии кроме заработка сейчас нет и быть не может. У Т.Самсоновой, возможно, скорее всего даже, миссия была — но в итоге она заработала, миссию не выполнила.
Ну и детали: https://roem.ru/23-12-2020/284460/yandex-pessim-que/