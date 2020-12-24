Количество фрилансеров на площадке выросло на 49% за год, а количество заказчиков -- только на треть, поделился статистикой сервис Freelancehunt. Почти треть фрилансеров -- дизайнеры, тогда как «половина всех заказов посвящены программированию». «Дизайн-услуги стали заказывать почти на 3% меньше, что увеличило и без того высокую конкуренцию среди исполнителей», отмечается в пресс-релизе. На один заказ логотипа приходится 43 предложения от исполнителей.

Количество фрилансеров-программистов даже уменьшилось, несмотря на спрос. Растут в исполнителях специализации с невысоким порогом входа: на SMM-специалиста выучиться быстрее, чем на разработчика.

Единственная на Freelancehunt категория, в которой за год увеличились бюджеты -- мобильная разработка. Количество заказов выросло на 38%. Заказов на разработку под Android в два раза больше, зато для iOS разработка в два раза дороже.

Подавляющее большинство фрилансеров (82%) готовы поработать в штате, но больше половины все равно не готовы сидеть в офисе.