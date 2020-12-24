Компания Google сформулировала пожелания, больше похожие на требования, к публикуемым научным работам сотрудников компании. В частности, Google просит не сильно напирать на неэтичную работу искусственного интеллекта:

По мнению старшего научного сотрудника Google Маргарет Митчелл и еще троих ученых, рекомендации компании являются цензурой, поскольку вмешиваются в изучение потенциального вреда от технологий. «Если мы что-то исследуем, руководствуясь своим профессиональным опытом, а нам не разрешается публиковать результаты из-за якобы некачественного рецензирования, то мы сталкиваемся с серьезной проблемой цензуры», — сказала Митчелл.

Митчелл высказала такое мнение на фоне увольнения своего непосредственного руководителя Тимнит Гебру в декабре. Гебру возглавляла группу из 12 ученых, которые занимались вопросами этики искусственного интеллекта. Ее уволили после отказа выполнять распоряжение не публиковать исследование, в котором говорится о неблагоприятном положении маргинальных групп населения из-за синтезатора речи на основе ИИ.

В список «деликатных тем» Google, согласно внутренним документам, входят также обсуждение нефтяной промышленности, Китая, Израиля, Ирана, COVID-19, страхование, геолокация, религия, беспилотный транспорт, системы рекомендаций интернет-контента и другие. При изучении этих и других щепетильных вопросов авторам статей рекомендовано придерживаться «позитивного тона».