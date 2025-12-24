Претензии к Роскомнадзору от группы россиян из-за замедления Telegram и Whatsapp имеют те же самые перспективы, что и претензии россиян из-за замедления Youtube. Иск будет отклонён, и дело рассматриваться по существу не будет.

Проблема наша — в нашей доброте. Много лет мы позволяли строить на нашей территории инфраструктуру двойного назначения, полагаясь на то, что контролёры «злой стороны» этой инфраструктуры не будут нажимать на рубильник, и мы с ними будем вести мирное сосуществование.

Наши надежды, и здесь, и в очередной раз, оказались обмануты.

Во-первых, и контролёры решили воспользоваться правом своей раздачи и эксклюзивными доступами к нашей аудитории через тот же Youtube, к сведениям о наших гражданах об их повседневной и специальной жизни через тот же Whatsapp.

Во-вторых, оказалось что доступ к большинству технологических решений, может быть обращён против нас любым злонамеренным пользователем.

Оказалось, что не помогает даже отсечение зарубежных юзеров — реализация деструктивных намерений происходит через трастовых посредников, находящихся внутри России: как технологических (дата-центры), так и социальных (люди, пытающиеся заработать).

В такой ситуации наращивание безопасного контура, то есть, как минимум, явное выкидывание иностранных сервисов, и серьёзные ограничения по использованию массовых российских, даже для, казалось бы, трастовых юзеров — неизбежны. Именно с этим связана, например, деградация сотовой связи и служб геопозиционирования.

Мы оказались в плане «Б», который предусматривает переезд на запасной путь только в случае необходимости.

Это не очень удобно для пользователей, это не очень удобно и для российского бизнеса, который часто развивается в условиях турбулентности, и должен понимать — дают или нет ему преференции, прежде чем вваливает инвестиции в тот или иной сегмент.

Наверное, в будущем государство будет реагировать быстрее и жёстче, и популярные иностранные сервисы, и их приземление в России — будут контролироваться быстрее, до приобретения сверхмассовой популярности, некий полукитайский путь.

Что же до ошибок... Демонстрация к готовности быть частью мирового сообщества — имеет свою ценностью. И цену.

Эту цену мы сейчас платим, а ценности — мы уже получили.

