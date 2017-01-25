Мессенджер «Аллё» доступен для Android и iOS. Пока по нему можно только звонить, текстовые сообщения появятся в течение первого полугодия.

Если у адресата не установлено такое приложение — ему можно позвонить на городской или мобильный телефон, но уже за деньги. Абоненты любых операторов связи могут звонить пользователю приложения на выделенный ему номер.

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— В I квартале 2017 года сервис станет доступен в 16 крупнейших городах страны. Прибавятся Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Краснодар, Ростов-на-Дону, — говорит [официальный представитель «Ростелекома» Валерий] Костарев. — В каждом городе под сервис выделяется ресурс нумерации фиксированной связи.