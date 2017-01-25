Адвокатская палата Новосибирской области попросила картографический сервис 2GIS не нарушать закон. Президент палаты Андрей Жуков написал компании письмо, в котором указал, что слово «адвокат» и его производные нельзя применять при размещении рекламы или информации об услугах физлиц и юрлиц, не имеющих право на оказание именно адвокатских услуг. Жуков утверждает, что при вводе в поиск 2GIS по Новосибирску запроса «адвокатские услуги», система выдает 1654 организации, подавляющее большинство которых не относятся к адвокатуре и не имеют права оказания адвокатских услуг.

Жуков также напомнил, что Кодекс профессиональной этики адвоката допускает лишь информирование о деятельности, но не рекламу. "При этом информация об адвокатуре и адвокатском образовании является допустимой, если она не содержит оценочных характеристик адвоката, отзывов других лиц о работе адвоката, сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды (например, обещания выиграть дело или добиться успеха). Просим принять меры по контролю за соблюдением указанных выше ограничений, касающихся информирования об адвокате или адвокатском образовании.

Российские IT-компании не первый раз сталкиваются с подобными требованиями адвокатов. Летом 2016 года Федеральная палата адвокатов попросила ООО «Яндекс» и ООО «Гугл» убрать рекламу адвокатских услуг. Тогда ФПА тоже указывала на недопустимость оценочных характеристик и применение слова «адвокат» к тем, кто не имеет соответствующего статуса. «Яндекс» тогда ответил, что не может требовать от рекламодателей подтверждать свой статус и предложил решать проблему точечно — удалять каждое отдельное объявление при появлении претензий.