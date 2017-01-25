Osmo — попытка сделать кардинально новые игры для детей. Хотя это уже коммерческий продукт, выглядит он скорее, как Proof of concept (как это по-русски-то?..), но concept интересный, вполне достойный рассказа.

Идея состоит в противоположности к дополненной реальности, в дополненной виртуальности, если можно так выразиться. Вы делаете что-то в реальном мире, камера за вами наблюдает, и то, что она видит, как-то влияет на происходящее на экране планшета. По сути — Kinect, но Kinect и подобные устройства позиционируются на узкий класс подвижных игр, а osmo пытается уйти в творчество и головоломки.

Жанр головоломок плохо подходит для смешения реального и виртуального. Osmo сделал 8 игр, и почти все из них, на мой взгляд, ничего не выиграли от такой модели. Ну да, вместо того, чтобы кликнуть на цифру 8 на экране, теперь можно положить фишку-восьмерку перед камерой. Стало ли от этого веселее и интереснее? Трудно представить себя семилетним ребенком, но всё же кажется, что нет. Единственное счастливое исключение — игра «Шедевр», тренажер художника. Механика очень простая: на экране отображается картина или фотография, которую вы хотите скопировать, и поверх этой картины видно положение вашего фломастера или карандаша на реальной бумаге. Рисовать по чужим линиям становится очень просто!

Чтобы начать играть в Osmo, нужно, во-первых, быть владельцем iPad, версии для Андроид ещё нет. Во-вторых, нужно купить набор дополнительных материальных вещей — их аналог Kinect’а (выглядит, кстати, куда элегантнее оригинала и раз в тысячу меньше по весу) и игровые фишки для головоломок. Стоит набор в зависимости от комплектности $100−200, продается в паре десятков стран, России в списке нет. Цена выглядит неадекватно высокой, подобные по качеству не «виртуально-реальные» игры стоят в AppStore раз в 10 меньше, если не бесплатны. С другой стороны, если ребенок хоть одним глазом отвлекся от планшета в пользу реального мира, это должно быть бесценно для родителя.

Инвестиций пока получили $40 миллионов, что собираются с ними делать — не очень понимаю, вроде бы в их модели большие деньги не нужны.

#стартапдня