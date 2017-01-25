Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала «Пятница!» о блокировке французского Dailymotion на территории России — это третий по величине видеохостинг после Youtube и Vimeo. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Газпром-медиа», в который входит «Пятница!». Кроме телеканала в холдинг входит также, например, видеосервис Rutube, на котором те же видео можно смотреть бесплатно — они монетизируются через рекламу.

В пресс-службе холдинга говорят, что в течение 2016 года канал направил несколько претензий в адрес компании, требуя прекратить незаконную трансляцию контента. Речь идёт о шоу «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и других.

Сначала Dailymotion не реагировал на обращения, и 11 мая 2016 Мосгорсуд вынес решение о принудительном удалении контента по проекту «Магаззино». Предписание суда выполнили.

В августе 2016 года портал Dailymotion вновь нарушил закон, разместив премьерные выпуски реалити-шоу «Пацанки». В результате представители телеканала «Пятница!» обратились в суд с иском о постоянной блокировке сайта Dailymotion на территории России.

2 декабря 2016 года Мосгорсуд вынес решение удовлетворить иск телеканала «Пятница!». Представители Dailymotion не подали апелляцию, и теперь решение суда о постоянной блокировке видеохостинга направлено в Роскомнадзор.