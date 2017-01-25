Источник «близкий к ФСБ» рассказал «Коммерсанту» об аресте Руслана Стоянова из «Лаборатории Касперского» (ЛК) — производитель антивирусов подтвердил арест главы отдела по расследованию киберпреступлений и обратил внимание, что дело не имеет отношения к работе ЛК. Газета допустила, что содержание Стоянова в Лефортово может быть связано с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) самой ФСБ. Следствие идёт по некомпьютерной статье 275 УК РФ — «Государственная измена», говорят руководители и совладельцы трёх IT-компаний, собеседник близкий к ФСБ, руководитель отраслевого объединения в области связи и бывший федеральный чиновник. Двое собеседников газеты считают, что следствие проверяет возможное получение денег сотрудником ЦИБ от иностранной организации, при посредничестве сотрудника российской IT-компании.

Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что сейчас под арестом находится некий «Сергей Михайлов», руководитель подразделения ЦИБ ФСБ. Последний раз Стоянов был онлайн в соцсетях и мессенджерах четвёртого декабря 2016 года, а Михайлов — пятого. В середине января 2017 года источники «Коммерсанта» рассказали, что правоохранительные органы проверяют, среди прочих, взаимоотношения ЦИБ с экспертами из частных компаний, анализировавших киберпреступления.

«Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции», — объяснил «Коммерсанту» давний знакомый Михайлова, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский (летом 2013 года приговорён Тушинским судом Москвы по статье 272 УК РФ, «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» к лишению свободы, вышел весной 2014). Ещё двое собеседников газеты, знакомые с Михайловым, утверждают: «это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который, по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране».