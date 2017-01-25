ФРИИ инвестирует 150 млн рублей в стартап «Мультикубик», производящий цифровые проекторы для диафильмов. «Мультиубик» решил возродить старую «советскую» традицию просмотра диафильмов и в итоге создал целую новую экосистему, включающую новый тип устройств, собственную библиотеку контента и т. д. Идея прижилась в США и других странах и ФРИИ оценивает потенциальную емкость рынка, на котором по сути есть только «Мультикубик» в более $700 млн.

Разработанное «Мультикубиком» устройство Cinemood — по сути является обычным цифровым проектором с некоторыми дополнительными доработками. В частности к нему прилагаются съемные чехлы с встроенным чипом NFC, которые работают как аналог аналоговых диафильмов. Устройство распознает данные с чехла и автоматически загружает из облака целый сезон мультфильмов. При неоходимости чехол можно использовать на любом устройстве Cinemood, например на даче, или в квартире друзей.

«Cinemood — это не просто красивый проектор, а пропуск в целую мультимедийную экосистему детского контента. Команда проекта создала для пользователей все условия для того, чтобы дети смотрели постоянно обновляемый и интересный контент без рекламы, а родителям не приходилось каждые 5 минут возвращать сбитые ребенком настройки и переживать, что YouTube покажет что-то не то. По нашим оценкам, целевой сегмент рынка превышает $707 млн», — отметил управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ Сергей Негодяев.

Проект был крайне хорошо встречен мировой аудиторией, в частности собрал $100 тыс на Indiegogo в рекордно короткие сроки, получив за это приглашение бесплатно поучаствовать в конференции TechСrunch, где проект собрал около 15 тысяч предзаказов от ритейлеров из России, США, Австралии и Европы. $200 компания получила от российской платформы краудинвестинга StartTrack, также она приняла участие в в акселерационной программе Bang & Olufsen в Дании.

Покупателей не останавливает тот факт, что Cinemood по сути мало чем отличается от обычного проектора при цене около 30 000 рублей. Покупателям также доступно более 150 часов мультиязычного контента: лицензированные мультфильмы, восстановленные из архивов диафильмы, аудиосказки и другой контент. Само устройство производится в Китае.