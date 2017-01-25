Иск Google против ФАС, обвинившей американскую компанию в нарушении антимонопольного законодательства, добрался до высшей судебной инстанции России. Верховный суд зарегистрировал кассационную жалобу Google в рамках дела, в котором компания оспаривает законность решения и предписания ФАС, признавшей Google нарушителем антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложениях для Android.

Формально Google оспаривает решение арбитражного суда Московского округа, которым была отменена передача основного спора Google с ФАС в Суд по интеллектуальным правам, но по сути Google в своем споре с регулятром добрался до последней инстанции после которой ему будет некуда апеллировать.

ФАС возбудил расследование бизнес-практики Google в начале 2015 года после иска «Яндекса». В октябре 2015 года ФАС выпустил предписание, согласно которому Google до 18 ноября 2015 года обязан вывести на экранах владельцев электроники на базе Google Android сообщение о том, что предустановленные приложения Google можно деактивировать. Кроме этого Google должны были исключить из соглашений с производителям электроники «антиконкурентные требования». Также компанию оштрафовали на 438 млн рублей.

Google обратился в суд с требованием отменить это решение, пока ей это не удалось и требование ФАС вступило в законную силу. В ноябре 2016 ФАС оштрафовал две дочки Google Google Inc. и Google Ireland Limited на 1 млн каждую за невыполнение предписание. Антимонопольное ведомство также подало иск к Google с требованием обязать компанию выполнить предписание.