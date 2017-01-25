В прошлом году мир сходил с ума сначала по украинскому Looksery, потом по белорусскому MSQRD, затем по российскому Prisma. Под конец года белорусы вновь перехватили инициативу и запустили Fabby — приложение, которое меняет фон на селфи. Сейчас, в момент, когда все постят фотографии, обработанные китайским приторно-кавайным Meitu, россиянин Ярослав Гончаров запустил новое приложение для обработки изображений с помощью нейронных сетей.

Гончаров — бывший CTO SPB Software (2006-2011) и начальник отдела мобильных платформ в «Яндексе» (2011-2013, после покупки питерской компании). Его компания существует с 2014 года, но это первый продукт, который они выпустили на публику.

Приложение FaceApp стало доступно в App Store на днях, рассказал «Роем!» Гончаров. Версия для Android уже в активной разработке и выйдет в течение нескольких недель. Это мобильное приложение, которое может изменить лицо — заставить улыбнуться, поменять пол и возраст или просто сделать симпатичнее. Пока компания тестирует сервера, и FaceApp доступен только в России.

Компания рассматривает варианты создания других отдельных приложений. «У нас в разработке находятся несколько функциональных возможностей связанных с фотореалистичной обработкой изображений нейронными сетями. Если новая возможность хорошо укладывается в концепцию FaceApp (связана с лицами, ориентирована на широкую аудиторию, применима в один клик), то мы ее добавим в FaceApp. Если нет, то рассмотрим возможность создания нового продукта», — говорит Гончаров. Речь идёт, например о качественных эффектах размытия фона, эмулирующий дорогой объектив. «Наверное, это легче сделать для портретов, но если получится сделать для всех фоток и это будет абсолютный state-of-art, то можно подумать про отдельный продукт».

Гончаров рассказал «Роем!», что сейчас в компании работают 4 человека на полную ставку и ещё несколько помогает. «Именно этот продукт мы делали примерно восемь месяцев, но используем экспертизу, которую накопили за несколько лет работы в связанных областях (deep learning, computer vision)», — говорит он. Единственным инвестором выступает сам Гончаров. По данным Kartoteka.ru, ООО «Вайрелез Лаб» действительно принадлежит только Гончарову.

«Вопрос монетизации мы пока отложили и сконцентрировались на продукте. Спонсорские фильтры - это самый органичный способ монетизации. Правда наши текущие фильтры не очень под него подходят, но в будущем будут и такие на которые эта модель хорошо ложится», — рассказал Гончаров планы по монетизации.

Юрий Гурский, инвестор трёх компаний из первого абзаца, сказал «Роем!», что пока приложение выглядит сырым. «Проект сделан на тройку. Во-первых, считает всё на сервере. Во-вторых, качество очень неубедительное, и результат выглядит не „вау“. Возможно разработчики доведут технологию до ума в будущем», — сказал Гурский.