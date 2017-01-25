Собянин предложил убрать данные о закупках Москвы с федерального портала. Он (портал) глючит


Мэр Москвы предложил разрешить регионам с госзакупками более 100 млрд руб. создавать собственные системы, которые не зависят от ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru) —, сообщил РБК […] Собянин объясняет, что в прошлом году в ЕИС были регулярные технические сбои, поэтому было сложно публиковать документы. Из-за этого, как пишет мэр, срывались социально значимые контракты. […] Позицию столичного градоначальника поддерживают и в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя комитета по госзаказу. По его словам, заказчики регулярно жалуются на нестабильность системы.

Собянин предложил убрать данные о закупках Москвы с федерального портала

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить регионам с госзакупками более 100 млрд руб. публиковать данные о закупках на собственных порталах. Это может снизить прозрачность заказа, прогнозируют участники рынка

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