Центральный Банк России выступил у себя в ФБ с открытым письмом к Алексею Навальному в жанре «пруфы или… сказал неправду».

Если кратко, то ЦБ пишет:

1. Мы на «Яндекс.Деньги» не давили. И вообще мы не требуем закрыть сбор пожертвований на кампанию на выдвижение Навального в президенты.

2. Назовите, кто давил, или извинитесь.

3. И вообще, «регулятор» — это не мы, потому что речь о выборах (а, видимо, Центризбирком).

Я немного не понял, правда, почему ЦБ отвечает Навальному; я владелец счета, я получаю удивительные письма из «Яндекс.Денег» («ваша деятельность может быть расценена регулятором как незаконная»), и я же писал письмо Набиуллиной об этом. Но не суть.

Итак, выступлю в жанре ответа на ответ.

1. Спасибо большое Центробанку за публичное признание того, что наш сбор ничего не нарушает и незаконным не является, а, напротив, незаконной является попытка помешать ему. Такое признание дорогого стоит.

2. В чем еще прав Центробанк — никаких имен конкретных сотрудников ЦБ у меня нет и ни одного имени я назвать не смогу.

А теперь о том, в чем Центробанк лукавит.

1. Мы открыли сбор денег 13 декабря. Уже 16 декабря я получил первое письмо от «Яндекс.Денег» с угрозой приостановить обслуживание кошелька из-за возможных нарушений. Это было быстро! (Переписку от 16 декабря я предоставлял в редакции ряда СМИ, включая «Ведомости» и «Газету.Ру»).

2. И это было тем более неприятным сюрпризом, потому что «Яндекс.Деньги» всегда нам очень помогали (за что мы им очень благодарны), в частности еще 14 декабря, когда сборы превысили дневной лимит кошелька, они подсказали, как сделать так, чтобы не пришлось останавливать сбор.

3. Мы встретились после выходных, 20 декабря, и я еще раз подробно объяснил, что за сбором денег мы занимаемся, на какие цели, почему он не регулируется избирательным законодательством и почему он не является незаконным. В ответ на это сотрудники «Яндекс.Денег» грустно качали головой, поднимали пальцы и глаза к небу и говорили: «ну ты же все понимаешь».

4. Цитата:

— друзья, через вас уже прошло 3 млн рублей пожертвований (на тот момент; к данному часу — около 7 млн), у вас комиссия 2% на входе и 3% на выводе, вы заработали на нас 150 тысяч рублей, ну потерпите вы это давление немного;

— поверь, мы получили геморроя куда больше, чем на 150 тысяч рублей, и мы не можем так больше.

5. Разошлись с тем, что «Яндекс.Деньги» еше немного потерпят, а мы постараемся придумать альтернативные способы сбора денег, не через шлюз Яндекс.Денег, чтобы никого не подставлять (в том числе это важно, потому что сборы на ФБК тоже идут через «Яндекс.Кассу», и их нельзя ставить под угрозу).

6. Мы работали над этим все каникулы и после них, но ничего не нашли — все другие платежные шлюзы и системы отказываются с нами работать. (Типичное письмо — прилагаю).

7. Очевидно, давление на «Яндекс.Деньги» не ослабевало, в связи с чем они мне и написали письмо от 20 января, то самое, где «регулятору может показаться незаконным».

И да, это правда, ни разу за все время общения сотрудники «Яндекс.Денег» не сказали слова «Центробанк». Они показывали пальцем на потолок и говорили «регулятор». Как и в переписке.

Но регулятором в финансовой сфере в России является Центробанк. Просто «регулятором», без дополнений и пояснений, называют только и исключительно Центробанк, ни разу не слышал ни от кого в банковской сфере этого термина применительно к какому-либо иному субъекту. Ну, не знаю, это все равно, что председателя Госдумы называют «спикером», хотя в законодательстве такого термина нет. И он стал бы говорить: «спикер? нет, это не про меня!». То, что пишет Центробанк в своем открытом письме — мол, регулятор это не мы, это про кого-то другого — это может вызвать только смех и у любого юриста, и у любого финансиста.

Вот, кажется, максимально полно обо всей истории.