Центробанк попросил назвать имя «человека из ЦБ», который якобы потребовал свернуть собор денег на политическую деятельность Алексея Навального через кошелёк в Яндекс.Деньгах, в противном случае ЦБ будет удовлетворён извинениями. Банк напомнил, что он не регулирует отношения в избирательной сфере. Следует заметить, что ещё в 2013 году Центризбирком (именно он, а не ЦБ, регулирует исполнение законодательства о выборах) сделал замечание Яндекс.Деньгам в связи со сбором средств для Навального. В ответ платёжная система заявила, что «ни один российский закон не запрещает переводить деньги от одних людей к другим через интернет и через такие системы, как наша. Во-вторых, дарение денег прямо прописано как норма в налоговом кодексе», — никаких запретов на политику тогда в «Деньгах» не появилось.
23 января 2017 года Алексей Навальный заявил «Центральный банк приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств на мою президентскую кампанию». Сейчас Леонид Волков, фактический владелец счета в Яндекс.Деньгах, где собирали деньги Навальному подтвердил, что никаких фактов, подтверждающих участие ЦБ во всей этой истории нет и рассказал свою версию сюжета (полностью ниже).
Яндекс.Деньги внесли изменения в «Пользовательское соглашение». По новым правилам:
Клиент не вправе использовать Кошелек для сбора денежных средств с целью финансирования политической деятельности физических лиц, юридических лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций;
(Обновление 18:00) удалённый абзац о дате введения новых правил опровергнут «Деньгами», см. комментарии.
Одновременно с запретом на политику, Яндекс.Деньги запретили финансирование через Кошелёк оккультно-религиозных, оккультно-философских, мистических и иных подобных объединений, способствующих распространению деструктивных культов, проявлению религиозного, этнического, конфессионального экстремизма. Прописаны в соглашение и другие, менее экзотические запреты, связанные, например, с финансированием терроризма.
Сообщение из Facebook «Центробанка», с просьбой к Навальному объясниться.
В понедельник Алексей Навальный обвинил Банк России в попытках заблокировать электронный кошелек для сбора средств на его избирательную кампанию. Не дождались обращения, которое Алексей Анатольевич собирался направить в наш адрес, поэтому ответим публично на публично сделанные заявления.
Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич.
Поэтому на ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду.
Логично предположить, что сообщившие вам о своем разговоре с ЦБ сотрудники Яндекс.Денег, знают имя того, с кем разговаривали. Нет причин его скрывать. Если этот «звонивший из ЦБ» существует, мы проведем полное расследование, и все причастные к ситуации будут наказаны. Это будет сделано публично.
В противном случае не только мы, но и ваши читатели заслуживают извинений за то, что вы их ввели в заблуждение.
Извинений или доказательств обратного.
Теперь вкратце юридическая сторона.
Требования, о которых вы написали, не могли быть предъявлены со стороны Банка России. Надзорные полномочия ЦБ в отношении кредитных организаций регулируются Федеральном законом о Банке России и связаны, в частности, с устранением нарушений федеральных законов и нормативных актов в банковской сфере. У Банка России нет права требовать закрытия конкретного электронного кошелька (также как и конкретного банковского счета).
В письме Яндекс.Денег, которое вы выложили, говорится: «К сожалению, использование кошелька в обозначенных вами целях может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». Слово «регулятор» в данном контексте не может относиться к Банку России, поскольку Банк России не регулирует отношения в избирательной сфере.
В последней фразе письма упоминается статья 9 Федерального закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Статья 9 закона 161-ФЗ устанавливает требования к порядку взаимодействия между кредитной организацией (КО) и клиентом в соответствии с договором. В частности, ч. 9 ст. 9 предусматривает право КО приостановить/прекратить использование электронного средства платежа (ЭСП) по инициативе КО при нарушении клиентом порядка использования ЭСП в соответствии с договором между КО и клиентом. Если владелец кошелька считает, что его права как клиента кредитной организации были нарушены, он может обратиться с жалобой в интернет приемную Банка России — cbr.ru/Reception/. И тем более обратиться в суд.
АПД. — Леонид Волков, владелец счета, подтвердил, что никаких фактов, подтверждающих участие ЦБ во всей этой истории нет — www.facebook.com/photo.php?fbid=1313404038682226&set=a.664006363622000.1073741826.100000379272171&type=3&theater
Как выглядел запрет ЦБ на сбор денег для Навального через Яндекс.Деньги, по версии его соратника Леонида Волкова:
Центральный Банк России выступил у себя в ФБ с открытым письмом к Алексею Навальному в жанре «пруфы или… сказал неправду».
Если кратко, то ЦБ пишет:
1. Мы на «Яндекс.Деньги» не давили. И вообще мы не требуем закрыть сбор пожертвований на кампанию на выдвижение Навального в президенты.
2. Назовите, кто давил, или извинитесь.
3. И вообще, «регулятор» — это не мы, потому что речь о выборах (а, видимо, Центризбирком).
Я немного не понял, правда, почему ЦБ отвечает Навальному; я владелец счета, я получаю удивительные письма из «Яндекс.Денег» («ваша деятельность может быть расценена регулятором как незаконная»), и я же писал письмо Набиуллиной об этом. Но не суть.
Итак, выступлю в жанре ответа на ответ.
1. Спасибо большое Центробанку за публичное признание того, что наш сбор ничего не нарушает и незаконным не является, а, напротив, незаконной является попытка помешать ему. Такое признание дорогого стоит.
2. В чем еще прав Центробанк — никаких имен конкретных сотрудников ЦБ у меня нет и ни одного имени я назвать не смогу.
А теперь о том, в чем Центробанк лукавит.
1. Мы открыли сбор денег 13 декабря. Уже 16 декабря я получил первое письмо от «Яндекс.Денег» с угрозой приостановить обслуживание кошелька из-за возможных нарушений. Это было быстро! (Переписку от 16 декабря я предоставлял в редакции ряда СМИ, включая «Ведомости» и «Газету.Ру»).
2. И это было тем более неприятным сюрпризом, потому что «Яндекс.Деньги» всегда нам очень помогали (за что мы им очень благодарны), в частности еще 14 декабря, когда сборы превысили дневной лимит кошелька, они подсказали, как сделать так, чтобы не пришлось останавливать сбор.
3. Мы встретились после выходных, 20 декабря, и я еще раз подробно объяснил, что за сбором денег мы занимаемся, на какие цели, почему он не регулируется избирательным законодательством и почему он не является незаконным. В ответ на это сотрудники «Яндекс.Денег» грустно качали головой, поднимали пальцы и глаза к небу и говорили: «ну ты же все понимаешь».
4. Цитата:
— друзья, через вас уже прошло 3 млн рублей пожертвований (на тот момент; к данному часу — около 7 млн), у вас комиссия 2% на входе и 3% на выводе, вы заработали на нас 150 тысяч рублей, ну потерпите вы это давление немного;
— поверь, мы получили геморроя куда больше, чем на 150 тысяч рублей, и мы не можем так больше.
5. Разошлись с тем, что «Яндекс.Деньги» еше немного потерпят, а мы постараемся придумать альтернативные способы сбора денег, не через шлюз Яндекс.Денег, чтобы никого не подставлять (в том числе это важно, потому что сборы на ФБК тоже идут через «Яндекс.Кассу», и их нельзя ставить под угрозу).
6. Мы работали над этим все каникулы и после них, но ничего не нашли — все другие платежные шлюзы и системы отказываются с нами работать. (Типичное письмо — прилагаю).
7. Очевидно, давление на «Яндекс.Деньги» не ослабевало, в связи с чем они мне и написали письмо от 20 января, то самое, где «регулятору может показаться незаконным».
И да, это правда, ни разу за все время общения сотрудники «Яндекс.Денег» не сказали слова «Центробанк». Они показывали пальцем на потолок и говорили «регулятор». Как и в переписке.
Но регулятором в финансовой сфере в России является Центробанк. Просто «регулятором», без дополнений и пояснений, называют только и исключительно Центробанк, ни разу не слышал ни от кого в банковской сфере этого термина применительно к какому-либо иному субъекту. Ну, не знаю, это все равно, что председателя Госдумы называют «спикером», хотя в законодательстве такого термина нет. И он стал бы говорить: «спикер? нет, это не про меня!». То, что пишет Центробанк в своем открытом письме — мол, регулятор это не мы, это про кого-то другого — это может вызвать только смех и у любого юриста, и у любого финансиста.
Вот, кажется, максимально полно обо всей истории.
Евгения Арнаутова
В статье неточность. Изменения в пользовательское соглашение Яндекс.Денег были внесены 23.01, как и указано в оферте. Сегодня утром, 25.01, автор искал их не там — вместо пользовательского соглашения (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) почему-то искал правки в правилах сервиса для организаций (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527067&ncrnd=4271), о чем написал в комментариях к предыдущей статей https://roem.ru/23−01−2017/241186/dengi-navalnogo/. Да, для пользователей-физлиц и компаний, принимающих платежи через Яндекс.Деньги и Яндекс.Кассу, действуют разные правила, что вполне логично.