В очередном апдейте к iOS 10 Apple решил ограничить производителям и издателям мобильных приложений возможности по накрутке рейтинга в AppStore. Теперь спрашивать пользователя, не хочет ли он оценить приложение в магазине можно только три раза в год. Параллельно Apple тестирует опцию оценки приложений внутри самой программы без необходимости выходить из нее и переходить в AppStore и хочет позволить паблишерам отвечать пользователям, разместившим отзывы в магазине напрямую. Раньше такая возможность была только в Google Play.

В версии iOS 10.3, которая сейчас находится на бета-тестировании, появилось ограничение по количеству запросов на переход в магазин для написания отзыва на приложение. До недавнего времени количество таких запросов было не ограничено и некоторые издатели предлагали пользователю оценить приложение почти каждый раз при переходе на новый уровень в игре, или при запуске приложения.

Пользовательский рейтинг приложения в AppStore влияет на то, насколько высоко оно будет представлено в общем списке аналогичных программ, что привело к тому, что часть паблишеров стало сознательно накручивать свой рейтинг, что приводило к ответным мерам их конкурентов. Такая практика в свою очередь вызывала негативную реакцию пользователей.

Параллельно Apple тестирует возможность ответа на оставленный пользователем негативный обзор, раньше издатели могли оправдаться только перед пользователями Google Play, в AppStore такая опция напрямую отсутствовала. Можно было только оставить положительный отзыв сразу под негативным под видом обычного пользователя, что также не прибавляло адекватности отзывам в AppStore. Пока неизвестно, оставит ли Apple все перечисленные функции в финальной версии iOS 10.3.