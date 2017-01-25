Споры по поводу личности нового избранного президента США Дональда Трампа докатились до корпоративного мира. Один из ключевых менеджеров Uber, технический директор компании Туан Фам разослал группе сотрудников письмо, в котором сравнил Трампа с Мао Цзэдуном и камбоджийскм диктатором Полом Потом.

Поводом для возмущения менеджера стала публичная поддержка Трампа главой Uber Тревисом Калаником, который вошел в консультативный свет при президенте США. После этого Uber стал объектом нападок американских граждан, протестующих против Трампа. Руководство Uber в свою очередь разослало персоналу письмо с заверениями, что компания хочет сотрудничать с администрацией Трампа так же, как раньше с администрацией Обамы и никоим образом не собиралась высказывать какие-то персональные пристрастия в к новому президенту.