Во вторник производитель сетевого оборудования Cisco объявил о покупке компании AppDynamics, которая занимается созданием APM-систем мониторинга для бизнеса. 26 января AppDynamics собиралась выйти на IPO и выставить 12 млн акций по цене $10−12 за одну акцию. Так, стоимость размещения составила бы около $2 млрд (в последнем раунде частного финансирования компанию оценили в $1,9 млрд). В итоге AppDynamics покупают за $3,7 млрд. Для разработчика эта сделка стала одной из крупнейших за последние годы.