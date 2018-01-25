Министерство финансов опубликовало законопроект «О цифровых финансовых активах», который призван узаконить в России инструменты, использующие блокчейн. Законопроект дает определение майнингу, криптовалюте и токену, ранее эти понятия никак не были прописаны в официальных документах.

Минфин предложил ограничить максимальную сумму операции с криптовалютами для неквалифицированных инвесторов. Согласно положениям законопроекта, она будет ограничена 50 тысяч рублей в рамках одного выпуска токенов.

Законопроект также также описывает смарт-контракты. Смарт-контракт — это электронный алгоритм, который при наступлении определенного условия позволяет автоматически обменяться деньгами, недвижимостью, акциями и другими активами. Данные при этом в строгой последовательности записываются в блокчейн. По предложению Минфина, права сторон смарт-контракта защищаются так же, как и сторон электронного договора.

Обменивать токены на другую криптовалюту или рубли можно только через специальные биржи — «операторов обмена цифровых финансовых активов». Таким оператором может стать только юрлицо, зарегистрированное в России и соблюдающее законы «О рынке ценных бумаг» или «Об организованных торгах».