Игорь Ашманов перечислил ошибки (отсюда и ниже по комментариям) в тексте «Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело». Некоторые из них:
- Наталья Касперская вышла из капитала «Лаборатории» в феврале 11 года, ДО похищения Ивана Касперского;
- Американцы вышли из капитала «Лаборатории» тоже в начале февраля 2011, ДО похищения;
- Николай Гребенников не был «главным разработчиком антивируса», он даже разработчиком никогда не был (хотя был умным аналитиком);
- Гребенников попытался совершить «переворот» в ЛК спустя годы (в 2015) после ухода западных инвесторов;
- Главная ложь публикации в Buzzfeed — что ЛК построила полнотекстовый индексатор текстов (и файлов) на компьютере пользователя: «Гугл не смог сделать локальный поисковик, закрыл; Яндекс не смог, закрыл. А ЛК — смогла, значит, сделать супер-поисковик по сотням миллионов компьютеров пользователей, никогда в истории не занимавшись поисковыми машинами».
BuzzFeed и «Медуза» впервые припугнули американскую молодёжь «Лабораторией Касперского и ФСБ». Комментарии Игоря Ашманова → Roem.ru
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Самая самая главная ложь™ — полнейший бред.
Написано человеком, который вообще не представляет как работает современный антивирус.
Касперскому вообще не нужно делать полнотекстный индексатор файлов. Ему достаточно поменять пару байтов в антивирусном движке и его антивирус будет «высасывать» секретные документы с правительственных компьютеров США как пылесос.
Уже наглядно и на пальцах объяснено тут:
https://objective-see.com/blog/blog0×22.html
Да-да, прям будет высасывать.
Он только секретные будет высасывать или все?
Ашманову не верю!
Сделать локальный поисковик, не напрягая CPU/HDD/SSD, можно. Ничего там хитрого нет.
Только они могут утаскивать файлики с лагом, чтобы тихо, не заметно и только для себя.
А Гугл, МСФТ и пр. хотели его сделать риалтайм. В этом и разница.
Ознакомтесь:
https://en.wikipedia.org/wiki/Classified_information
Так же посмотрите документы, которые утащил Сноуден. Там все практически облеплено нужными метками, к примеру TS/SCI или TS/NOFORN. Уж и дурак бы в 2013 году догадался что и как нужно искать.
Сделать локальный поисковик, не напрягая CPU/HDD/SSD, можно. Ничего там хитрого нет.
Давно ты поисковики-то делал, умник?
Да ты и Яндекс, наверно, строчек на сто кода забубенишь, верно?
Ничего там хитрого нет.
Слабые Гугл и Яндекс закрыли свои проекты, не смогли.
А ты — легко. Ничего там хитрого нет.
Какие «файлики» они будут «утаскивать с лагом»?
Все? По несколько десятков гигов из каждой папки «Документы»?
Не все? А только секретные, как выше анонимный дурак пишет?
Значит, сначала лингвистический анализ? То есть индексация или прямой поиск в файлах?
И всё это тихо, скрытно, в фоновом режиме?
Эх, Игорь-Игорь, ну как же так. Ну где же ваш уровень. Не узнаю, решительно не узнаю вас!
Набор каких-то малозначащих ошибок в фактуре (ну какая разница когда там кто-то продал какие-то акции?) как прелюдия к Главной Лжи, которую сами и придумали.
Вот же в тексте:
«Возможности системы это прекрасно позволяют, — уверен один из бывших топ-менеджеров „Лаборатории“. — Можно спокойно искать по ключевым словам все интересующие Москву файлы с определенными названиями».
Где тут полнотекстовый поиск, который никто не смог? Это в лучшем случае find | xargs strings.
Что облеплено метками? Текст в теле документа, имя, метаданные?
Вообще, Инфовотч Натальи как раз занимается утечками секретных документов.
Для каждого клиента — крупной организации, банка, предприятия — проводится исследование политик конфиденциальности, пишутся специальные лингвистические и другие модели, чтобы понять, что такое секретный документ в данной организации.
Внедрение иногда занимает полгода.
Но этот ж чистый развод клиента на бабки. Ничего ж этого не надо. Метки же. Сигнатуры.
Там всё понятно и ежу: всё же облеплено метками, почитал Википедию или самообучился на массиве Сноудена. Чо там, ничего хитрого.
Спецслужбы США ведь систематически, методично ставят метки для внешних шпионских программ, что ничего индексировать было не надо — просканировал файл в один проход, нашёл метку уровня секретности —
забирай файлик.
Слабый Гугль и соцсеть не смог сделать, кто ж виноват, что они не смогли ее сделать и проиграли FB.
Да, бывает, что и Гугль не может что-то сделать. Или не очень хочет.
Это не доказательство. Бросьте свои гебельсовские приемчики.
1. Антивирус уже проверяет файлы тихо и скрытно в фоновом режиме.
2. Не нужно ничего придумывать, никакие индексаторы. Достаточно добавить в движок готового продукта поиск по ключевым словам к уже имеющимся алгоритмам.
3. Именно движок метит нужные документы как вредоносные, они в свою очередь складываются в директорию и дожидаются отправки. Как именно документ попал под проверку движка не так важно.
4. Уже сейчас реализованы умные алгоритмы ограничивающие отправку файлов с одного компьютера. Гигабайтами никто не шлет. Иначе бы небольшая кучка школьников с 4Гб коллекцией вирусов могла бы за-ддосить KSN, а в лаборатории бы кончилось место все это хранить.
«Достаточно добавить в движок готового продукта поиск по ключевым словам к уже имеющимся алгоритмам» — то есть, рассказать всему свету о том, что ФСБ уже знает и в каком направлении что ищет?
Метки ставятся не для шпионских программ, а для людей, чтобы те понимали как можно работать с информацией.
«Набор каких-то малозначащих ошибок в фактуре (ну какая разница когда там кто-то продал какие-то акции?)"
Это подонок-журналист строит на этом драматическую историю про блорьюу кланов и Spetsnaz.
На сплошных выдумках и вранье.
Это даёт представление о том, что там дальше, во второй части — скорее всего процент вранья такой же.
как прелюдия к Главной Лжи, которую сами и придумали.
Да нет, это придумали в Базфиде. Или в Медузе.
А анонимные дураки выше повторяют.
Можно спокойно искать по ключевым словам все интересующие Москву файлы с определенными названиями».
Где тут полнотекстовый поиск, который никто не смог? Это в лучшем случае find | xargs strings.
Голову пора уж включить, юзернейм.
По каким «ключевым словам» и что искать?
Что это за набор «ключевых слов». Что там за слова, сколько их?
Слова типа «секретно»? Ага.
Где искать?
Если в названиях файлов — то где же там"метки конфиденциальности", о которых выше фантазирует читатель Педивикии?
Что за названия у секретных документов? У вас есть какие-то признаки «секретных названий»? Ага.
Если внутри файлов, то нужна лингвистическая модель, меток и признаков «секретности» — сотни, если не тысячи. Это и есть полнотекстовый поиск.
Мы его у себя называем «обратным поиском», это когда документ один, а вот запросов — много. Это сложная технология.
Она может работать без индексации, точнее, с индексацией в памяти, на лету, для каждого входного документа.
Но это — некая магия, которой в ЛК точно нет и не было никогда.
Угар продолжается. Чувак не понимает.
«Достаточно добавить в движок готового продукта поиск по ключевым словам к уже имеющимся алгоритмам».
Поиск где, нищасный?
В теле документа?
Каких «ключевых слов»?
Какими ключевыми словами описывается секретный документ АНБ? Сколько их в списке?
Метки ставятся не для шпионских программ, а для людей, чтобы те понимали как можно работать с информацией.
Да неужели!!!
Тогда, наверно, DLP систему можно написать из 100 строчек кода на Питоне.
Ашманов опять буровит — применяет защиту чубакки
>И всё это тихо, скрытно, в фоновом режиме?
в стандартном режиме работы антивируса — получается по разному (степень «фоновости»), но проблем нет собрать все что нужно.
И все компьютеры сканировать не нужно, только интересные, а с ними уже можно делать что угодно ;)…
Buratin:
«Ашманову не верю!»
Самая правильная постановка вопроса! Почему надо верить Ашманову больше чем Медузе? Источники абсолютно одинаковой степени достоверности, зная привычку ИС лгать и изворачиваться. Учитывая же явную заинтересованность Ашманова в данном конкретном случае, Медузе доверия больше.
Вот ты шутишь, а я реально знаю человека, который документам ДСП на ноуте Apple присваивал метку secret или restricted, не помню точно слово, но смысл именно такой, что вот они, документы не для всех, собраны в одном месте, вдруг понадобятся.
Да, бывает, что и Гугль не может что-то сделать. Или не очень хочет.
Гугл этот проект развивал несколько лет, везде пихал, по понятной причине —
а он так и не заработал.
Вначале, вдохновлённый его примером, свой локальный поисковик выпустил Илюша Сегалович. Он мне взахлёб как-то после эфира на Радио Свобода рассказывал, какой крутой поисковик у Гугла, лёгкий, быстрый, быстро индексирующий, релевантный.
Как вообще круто, что интернет-компания стала производителем софта.
А потом оба свои проекты закрыли — не потянули совместимость. Завешивали Аутлук, в том числе. Вообще не смогли справиться с разнообразием софта и железа. Оказалось, что разработка ПО — это тебе не большой поисковик в единственной копии поддерживать. Совсем другой бизнес.
Это не доказательство.
Дуремар, речь здесь не идёт о том, чтобы тебе что-то доказывать.
В этом нет никакого практического смысла.
Хочешь участвовать в разговорах взрослых — веди себя прилично, локти со стола убери, не перебивай.
Бросьте свои гебельсовские приемчики.
Будешь браниться — комменты будут удаляться.
Я смотрю, тут специалисты собрались. Просто конференция ведущих специалистов.
И все компьютеры сканировать не нужно, только интересные
Да, точно! Это самое простое решение!
Как узнать, какие интересные?
Это как с поисковым спамом: спамерские сайты просто не надо индексировать.
И спамерские письма просто не надо пропускать.
>Вообще, Инфовотч Натальи как раз занимается утечками секретных документов.
Ага, занимается. Но предотвратить утечку из собственного дома не смог.
Теперь точно также нам рассказывают сказки про Е-Бэй, биткоин и конечно же ЦРУ.
Юра, это понятно. Присваивал. Это ж секьюрно.
А в другом месте более другой — другие метки присваивал. А в третьем ещё более другой велел секретарям специальные поля создавать.
А в четвёртом водяные знаки вносили.
Самый интересный совет от местных специалистов, который здесь возник, конечно — для новостных сайтов и агрегаторов.
Им надо просто не публиковать фейковые новости, а публиковать только хорошие и интересные.
Включать переход на личности смешно и слабая позиция…
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Ну Вы и сами ответили почему это тема антивирусников, а не гугл/яндекс. Антивирусы ведь изначально отлажены (во многом на пользователях отлажен) сканировать разнообразный парк машин, это их фишка. Поисковикам данные компетенции нужно с нуля строить было….
А что делать по выбору «интересных» компьютеров у жены проконсультируйтесь или ее тех спецов.
Что за утечку?
Это вброс твоего дружка, клоуна Матеева, ты снова хочешь сюда втащить, Зорек?
Да, Инфовотч занимается борьбой с утечками.
А ЛК — борьбой с вирусами.
Только что в обсуждаемой статье мы прочли про евреев, которые установили свою закладку в сеть ЛК. И чо?
А Антивирус Касперского утащил вредоносный инструмент АНБ с компьютера сотрудника АНБ. И чо?
О, нельзя переходить на личности!
Можно я не буду вас тут различать настолько уж детально?
Почитайте выше, как там не переходят на личности.
И всё же: как мы отличим «интересные» компьютеры, а потом «интересные» документы от неинтересных?
А что делать по выбору «интересных» компьютеров у жены проконсультируйтесь или ее тех спецов.
Ну уж нет.
У них мне интересоваться не нужно — я про них и так знаю.
А вот вы говорите походя, как будто это легко и очевидно.
Вот и объясните, специалист.
Ладно, у нас в Китае пора спать, всем пока. Завтра обсудим, как вам всё легко, понятно, и на коленке.
>Что за утечку?
Дурочку выключи.
>Это вброс твоего дружка, клоуна Матеева
Да Матвеев виноват во всем. Он вытащил с периметра, он вбросил….
Вот все у вас так. Как и слайд, показанный твоей супругой, и туже за ним выползший КасперКоин, а затем и банк Нэклис.
Это все ЦРУ сфабриковало. ЦРУ нападаЭ!
конечно можно переходить на личности, но слабая позиция…
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как отличать — у жены или ее сотрудников спросите, я же написал, расскажет и не один способ…
поинтересуйтесь как WordMacro вирусы разбирали, без документации от MS причем на ранних стадиях.
а что легко я нигде не писал, Вы домыслили традиционно
ну вообще говоря, в оригинале говорилось что «сначала была идентифицирована подозрительная машина» с которой «пришел подозрительный архив» — набитый исходниками с теми самыми top secret надписями кругом обляпанными. а так же говорилось что искали вирусы по сигнатурам, оные вирусы и были в том волшебном архиве, который сотрудники евгения касперского радостно удалили после прочтения, об чем и было доложено по инстанции (со временем) некими _другими сотрудниками_ которые все это наблюдали в риалтайме (якобы) взломав сотрудников Касперского. Учитывая объемы сотрудничества местных, заокеанских и всех по кругу «борцов с вирусами и киберкраймом» — небось сами же и слили своим же коллегам на другом берегу всю эту историю. об чем подозреваю есть и видео. должно быть. не может быть что бы обошлось без видео. непонятно только — со звуком или без? вот этот вопрос должен нас всех волновать!
Вообще Ашманов как всегда на высоте.
https://www.anti-malware.ru/analytics/Threats_Analysis/the-most-important-global-information-2017-in-russia
Гугл не смог сделать локальный поисковик?! А чем же я пользовался в 2005 м, называлось Google Desktop?!
Google не смог придумать модель монетизации этого поисковика, это да, потому и закрыл. Ну, а Касперский, похоже, смог.
Ашманов, насчет производительности поиска файлов вы неправы.
Отличие антивируса от десктопного гуглового поиска в том, что антивирус устанавливает драйвер-фильтр файловой системы режима ядра.
Это означает, что для сканирования содержимого файла приложению антивируса не нужно его читать самостоятельно — он может это сделать в реалтайме при чтении этого файла другим приложением (например, редактором), т.к. содержимое файла будет проходить «через» код драйвера-фильтра антивируса.
В винде для этого есть официальный драйверный API.
При этом у антивируса нет требования низкой latency при поиске по всем файлам в ФС, т.е. нет необходимости постоянно поддерживать индекс всех файлов в фоновом режиме. Вместо этого у него индекс относительно небольшой базы сигнатур, которая и скачивается из интернета.
Что касается выбора целевого компьютера, то он может делаться банально по IP subnet’у организации.
Кстати, у Винды сейчас есть встроенный полнотекстовый поиск, с индексацией или без. Подозреваю, к нему есть API, так что если Касперский действительно не справился с «магией» полнотекстового поиска, то уж попользоваться API-то, наверное, сумеет ?
Ну да, чтобы тайно воровать секретные документы АНБ, нужно просто обратиться к Венде по API её индексатора. Всегда так делаю ™.
Гугл не смог сделать локальный поисковик?! А чем же я пользовался в 2005 м, называлось Google Desktop?!
Этим и пользовался. Оно так и не заработало.
Я об этом написал выше.
Google не смог придумать модель монетизации этого поисковика, это да, потому и закрыл.
Нет, не поэтому, а потому что завешивало винду.
Там монетизации никогда не предполагалось, это была бесплатная прилада изначально. Как и у Яндекса.
Поисковики свои прилады, плагины и библиотеки НЕ монетизируют.
Ну, а Касперский, похоже, смог.
Не думаю. Там никогда не было таких специалистов и таких компетенций.
Мы им продавали прикладную лингвистику и пересаживали в ЛК отдел на 15 человек, так что примерно в курсе.
Ну, вам приятнее верить, что Касперсккий всё видит на вашей машине — верьте.
Это означает, что для сканирования содержимого файла приложению антивируса не нужно его читать самостоятельно — он может это сделать в реалтайме при чтении этого файла другим приложением
Верно, но как тогда тырить секретные документы, которые просто лежат, которые никто не читал последний день, неделю, месяц?
Data at rest?
А если искать их инициативно — то это десктопный полнотекстовый поиск, хоть через какое приложение.
Нам же рассказывают, что можно ввести ключевые слова и искать документы. Как же искать, если нет индекса? И если документы прямо сейчас не читаются каким-то приложением?
Прямым поиском по диску? Незаметно?
ну вообще говоря, в оригинале говорилось что «сначала была идентифицирована подозрительная машина» с которой «пришел подозрительный архив» — набитый исходниками с теми самыми top secret надписями кругом обляпанными. а так же говорилось что искали вирусы по сигнатурам, оные вирусы и были в том волшебном архиве
Верно. Это реальная история.
А «можно искать по ключевым словам документы на любом компьютере, где установлен антивирус» — это выдумка поверх реальной истории. Страшилка.
необходимости постоянно поддерживать индекс всех файлов в фоновом режиме. Вместо этого у него индекс относительно небольшой базы сигнатур, которая и скачивается из интернета.
Нет, оно не так устроено.
Индекс всегда составляется по какому-то словарю.
Пусть он маленький, пусть это набор «сигнатур секретности».
Но «скачать из Интернета» можно только словарь, а индекс надо составлять на месте, по файлам — то есть что-нибудь в духе <имя файла/путь + вхождение сигнатуры1/место вхождения, вхождение сигнатуры2/место вхождения, ...>
Иначе «искать по ключевым словам» не получится.
А если захотелось словарь пополнить, добавить сигнатур или каких-то интересных слов — надо его скачать на клиент и индексировать заново. Или заново искать прямым поиском.
Зорик, продолжаешь обмусоливать фальшивку Лёвы. которую раскручивает Ашотик?
Да, вы с ними одной крови и питаетесь примерно одними субстанциями.
И ты думаешь, что если Ашотик спустя много лет вдруг сообразил скопировать отчёт об утечках от ИВ и включил туда эту фальшивку, даже асилел написать комментарии и сверстать, то она как-то легитимизировалась?
Ну, разве что в твоей голове. ОК, тебе хорошо стало?
Шо мне нравится у интелей, это такая незамутненность сознания.
Ну вот казалось бы, откровенно наврано в датах и персоналиях. Шо говорит отечественный интель, выкормыш Олеши и верующий в Гаусса? Да все тоже, ведь в главном то они правы, неможетЛентатТьфуМедузаВрать, ПЖИВ, ПЖИВ, ПЖИВ.
Хотел пройтись по гуманитариям, потом подумалось что такое даже для них слишком сверху. ДБ (с)
>Зорик, продолжаешь обмусоливать фальшивку Лёвы.
Ашманов, бери круче. Это не Лёва. Это ЦРУ придумаЭ. И всех завербоваЭ. И скриншоты сделаЭ в фотошопе. Аккурат в Лэнгли. Инфа 100%.
Была бы фальшивка, было бы дело. А правда в том, что ИнфоВотч не смогла собственный дом защитить от утечки. Утечка года 2017, хех! И вот теперь бедный несчастный еврейский мальчик пытается пустить всем пыль в глаза, вертясь как червяк на сковороде при этих очень неудобных обстоятельствах.
Так и с КасперКоин. Так и с банком Нэклис, управляемым через офшор. Спалились, ребята. Так было и с «Черной Штукой»™. Так было и с английским языком.
https://roem.ru/30−11−2016/237298/big-data-rossiyan/#comment-244158
вот теперь бедный несчастный еврейский мальчик пытается пустить всем пыль в глаза, вертясь как червяк на сковороде при этих очень неудобных обстоятельствах.
Эка ты Лёву-то приложил.
Почему евреи ругают других евреями? Типа, как негры любят всех называть «нига».
Ну ладно, это ваши еврейские дела.
Не поясничай, Ашманий. Речь о тебе. Ты и на прошлой теме обсуждения утечки из компании твоей супруги сначала кричал на весь свет с табуреточки, что это фальшивка, фсьо сфабриковано, во всем виноват некто Матвеев (нет, чтобы сразу ЦРУ обвинить, но тогда КасперКоин еще не был в проекте, да и банк Нэклис еще не подыхал, ну тот, который патриотично управляется офшорной компанией, так же, да?). Ну, а потом, когда стали вопросы прямые задавать, ты просто слился по-тихому. Так с тобой бывает всегда, когда ты плюхаешься в лужу своей «Черной Штуки»™. Так происходит и сейчас.
Да нет, Зорик. Ты, как обычно, всё перепутал, да и забыл, чего не знал.
Я написал подробную статью здесь, ответил на все вопросы, а также запустил проект «Марс атакует» со всеми новостями об этой утке и информационной атаке Матвеева.
Матвеев же именно «слился по-тихому», как ты выражаешься. Он обещал к октябрю засудить Роем, лично Синодова, лично Наталью, Инфовотч.
Он готов был спорить на миллионы рублей, рассказывал, что у него чумовая крыша, которая всё это обеспечит и в октябре всех накажет.
И с тех пор просто молчит.
Юру, правда, он пытался вызвать куда-то в суд, перепутал юрисдикцию и подсудность, потом суд ему отказал за отсутствием состава, он тогда подал в суд на суд (!).
Ты читал у него про это? Почему-то кажется, что нет.
Мы даже хотели здесь оживить проект «Марс атакует», но поленились и махнули рукой. Нету там движухи, Лёва затаился.
Про банк ты пересказываешь публикации с Компромата. Как обычно, вообще не понимаешь, о чём пишешь.
Банк только что дважды прошёл проверку, летом, при входе Натальи в капитал и получении разрешения ЦБ на это, и в декабре, у него в порядке касса и активы, его обрушить административно не удалось, начали инфоатаку на сливных бачках.
Но фейкам нужны распространители, хомячки. Вот ты — такой хомячок. Ты и Лёве помогаешь, и лгунам из Медузы, и тут тоже.
Ну, если дела в жизни другого нет, то ОК.
Ты бы ходил уже сразу к Навальному, там полно контента, который надо распространять, не рефлексируя. На весь день тебе будет занятие.
Кстати, слово «паясничать» происходит от слова «паяц», а не от слова «пояс», лингвист недорезанный.
>Да нет, Зорик.
Ды да, Ашманий. Еще раз, была бы фальсификация с фабрикацией, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию и т.п….. было бы дело. А дела нет. Есть твои абсолютно неубедительные оправдания. Ты молодец, сражаешься, «защищаешь активы». А что тебе еще остается? Оправдания и объяснения твои точно такого же качества, как и слайд показанный твоей супругой. А за всем этим утечка, офшоры, з/п в конвертах и всякие коины. Патриотичненько ящетаю.
>Ты и Лёве помогаешь…
Я никому не помогаю, т.к. мне не платят за это. Я выражаю свое отношение ко всему этому дерьму.
>…и лгунам из Медузы, и тут тоже.
Ты не меньший лгун, чем ребята из Медузы, и попадался на этом уже много раз. Учитывая же твою заинтересованность — больший.
>Ты бы ходил уже сразу к Навальному
Сказки про навального детишкам своим рассказывай. Они будут открыв рот тебя слушать. Ну или хомякам в твоей партии. Мне не надо.
>Кстати, слово «паясничать»…
Кстати в дополнение сляпанному тобой «Марс атакуЭ» напиши книжку альтернативного русского языка, в котором слова пишутся и произносятся по английским правилам. Гораздо более интересное чтиво получится.
попадался на этом уже много раз
Да неужели. Приведи хоть один пример, Зорик.
и т. п.
Ну чтоб прямо ты мог доказать, что я соврал.
Не тебе со злости показалось, что я вру, как сейчас, а прямо выяснилось, опровергли
Давай.
Я, впрочем, помню, что уже спрашивал, а ты не смог.
>Да неужели.
Ага.
>Приведи хоть один пример
Понимаешь, лень копаться в грудах грязного белья роема. Хотя вот, свежачок:
>Банк только что дважды прошёл проверку, летом, при входе Натальи в капитал и получении разрешения ЦБ на это, и в декабре, у него в порядке касса и активы…
Ну да, все прекрасно. Это все ЦРУ набрасываЭ:
http://www.finnews.ru/cur_an.php?idnws=26697
>Кстати, слово «паясничать»…
Кстати в дополнение сляпанному тобой «Марс атакуЭ» напиши книжку альтернативного русского языка, в котором слова пишутся и произносятся по английским правилам.
Ну то есть писать по-русски грамотно не можешь ты, а виноват опять я?
Ну хотя б выделять запятыми слово «кстати» тебя можно научить, кстати?
Ты настолько отчаянно извиваешься насколько и неубедительно. Вини во всем ЦРУ. Беспроигрышный (почти) вариант.
Еще раз, была бы фальсификация с фабрикацией, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию и т.п… было бы дело. А дела нет.
Да, Зорег, дела нет.
Потому что статья на Роем о том, как Лёва Матвеев из Сёрчинфрма фабриковал и раскручивал фальсифицированную утечку — не является ни фабрикацией, ни фальсификацией, ни чем-то порочащим «деловую репутацию Матвеева» (что, собственно, является неким осксюмороном).
В статье написана правда: Лёва нашёл кого-то давно уволенного и с его помощью скомпилировал как бы утечку, а потом немедленно, после первой же вброшенной им же публикации, начал обзванивать клиентов ИВ.
Но дело в том, что Лёва-то грозился всех засудить за это несуществующее дело. Предлагал пари на миллион или три, уже не помню, что в октябре всех засудит. А сейчас почему-то не вспоминает.
А ведь должен был быть благодарен, что не должен сейчас миллиона.
Ну, а ты, Зорик, просто распространитель. Причём некритичный — тебе главное набрать чего-то грязного под ногами и бросить в меня.
А с этим такое дело: а) добрасывать тебе высоковато, б) руки-то потом. А ты ж потом и за еду, и за жену, и за лицо.
Ты настолько отчаянно извиваешься насколько и неубедительно.
Да-да. Что вы так нервничаете. Мне вас жаль.
Зорик, ну совсем уже.
Ты бы лучше грамоту поучил.
Ты даже не читаешь ссылки, которые даёшь. Это же стыдно, Зорик. Ты почитай хоть здесь, что там написано:
Ну вот и все твои разоблачения такие.
Ты вот на это даёшь ссылку?
У тебя что с головой и с самолюбием, нищасный?
Или тебе всё-таки начали платить за распространение? А то что-то ты стал это сам, по своей инициативе, отрицать выше. Хотя никто не спрашивал.
Что ты так нервничаешь, Зорик, так отчаянно извиваешься?
Кстати, Зорик, почитай вот своего еврейского авторитета.
https://lenta.ru/news/2018/01/26/soros_o_kripte/
Он тут совершил камингаут, прямо наступив ногой на бесконечно дорогой тебе биткоин.
Так что тебе придётся сделать нелёгкий выбор: один из руководителей твоего народа или любимая крипта.
>Потому что статья на Роем
>Но дело в том, что Лёва-то грозился…
Слушай, мне совршенно нет никакого дела, кто там и что грозился. Ты говоришь что это поклеп и фабрикация. Точнее даже не говоришь, а мямлишь. Не строй из себя дурочка. Ты же сопредседатель!
>главное набрать чего-то грязного под ногами и бросить в меня.
Я что-то придумал? Только транслирую, что и так всем доступно. Никакого инсайда, в отличие от данных, которые завербованный ЦРУ агент вытащил с периметра компании и выкинул в паблик. Все доступно в открытых источниках. Ты просто громче всех кричишь, что все это неправда и все вокруг негодяи. Кроме тебя.
>А с этим такое дело: а) добрасывать тебе высоковато, б) руки-то потом. А ты ж потом и за еду, и за жену, и за лицо.
Хммм…. Нет ли в этой твоей фразе закамуфлированной угрозы? Нет ли в ней злого умысла? Надо подумать.
>Что ты так нервничаешь…
Нервничаешь ты.
>Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: — Сам ты дурак!
>Верно, но как тогда тырить секретные документы, которые просто лежат, >которые никто не читал последний день, неделю, месяц?
>Data at rest?
и они типы изначально не были просканированы и любая информация по ним не собрана
и они типы изначально не были просканированы и любая информация по ним не собрана
Я вижу, вы не понимаете.
«Собрать любую информацию» по текстам — это не шутка. Это и есть проиндексировать.
Это и называется полнотекстовый индексный поисковик.
Как слышно, на барже, приём?
Это то, что делает Яндекс с текстами веб-страниц.
Обычно индексация не очень быстрая, у локальных поисковиков — несколько гигов в час максимум, а индекс занимает 30−60% от объёма «просканированных» текстов.
Это если все слова индексировать — как вы пишете, «собрать любую информацию».
Если же индексировать только вхождения небольшого словаря «меток секретности — индекс будет поменьше. Но всё равно заметного объёма.
Кстати говоря, расковырять файлы и найти такой индекс в базах или приложении KIS — исследователям злодейств Касперского было бы нетрудно.
Человек со стороны в правильном направлении вопрос задал.
Я же вам вчера написал — проконсультируйтесь с женой или её сотрудниками.
Какие варианты определения потенциально интересной машины есть.
Уверен что разъяснят что «индекс» строится не так как в поиске.
Мне кажется, вы неправильно представляете, кому и с кем надо консультироваться.
Человек со стороны не включил голову и задал негодный вопрос, нерелевантный.
Ну и вопрос выбора «интересной машины» здесь вообще не при чём.
Мы обсуждаем «сбор любой информации», как написал человек со стороны, на одной машине.
Уверен что правильно представляю, увы…
Встроен такой функционал или нет я не знаю.
Но принципиально это возможно и это технологии не поиска, а условно «антивирусные"
Тексты по теме не убедительные и Ваши и на медузе.
Уверен что правильно представляю, увы…
А я уверен, что нет.
Встроен такой функционал или нет я не знаю.
Вот именно. Но поговорить-то.
Но принципиально это возможно
Принципиально возможно что угодно, даже Медуза может иногда написать правду, нечаянно, по ошибке или даже нарочно.
и это технологии не поиска, а условно «антивирусные»
Если хочется «искать документы по ключевым словам», это технологии поиска, и никаких других не существует.
Бывает ещё поиск подстрок в названиях файлов, это есть у кого угодно.
Тексты по теме не убедительные и Ваши и на медузе.
Ну ладно. Мне-то что.
Читайте описания лекарств или инструкцию к перфоратору. Они убедительные.
А «можно искать по ключевым словам документы на любом компьютере, где установлен антивирус» — это выдумка поверх реальной истории. Страшилка.
Я, конечно, не специалист. Но!
Антивирус — это не только проверка в реалтайм. У него еще есть волшебная кнопочка — проверить диск (директорию), с отметкой галочкой, какие файлы проверять. При этом проверяются все файлы, расположенные в указанной локации (и с указанными форматами), вне зависимости от того, когда их открывали и редактировали. В том числе и файлы Word, т.к. есть старые макровирусы. И информация, полученная в рамках работы такого поиска, всегда анализировалась и отправлялась (когда с подтверждением, когда без) — поэтому минимально чувствительные файлы _всегда_ рекомендуется хранить хотя бы в архиве под паролем (не говоря уж про наиболее подходящий криптоконтейнер). Особенно, если это чувствительные документы с работы (были прецеденты) или фото игрищ с женой или неженой.
Проверять файл Word можно по всякому — искать сигнатуры, особые отметки, еще что-то, что известно специалистам, которые с этим связаны каждый день (я не из таких, увы). А то, что специалист АНБ лечил Каспером свой компьютер, зараженный после использования варезного взломщика — это как-бы не секрет.
Антивирусы никаких ключевых слов практически не собирают. Плюс основа это эвристика. Ну и ревизор у касперского тоже вроде был, как разбираться с файлами и их анализировать явно понимают. Так что понятная задача. Что лёгкая не говорю
Олег, проверять-то можно. Но что вы сделаете с результатом проверки?
Его же надо хранить и использовать.
Пусть у вас есть словарь меток секретности — то есть таких слов.
Вы ищете их в текстах, перебирая их по одному на машине. Значит, вам надо будет куда-то записать данные о том, что вы их нашли именно в этом файле.
Это «куда-то» и называется индексом.
А дальше вам нужно сообщить в центр о своих находках на данной машине. И сделать одно из двух:
а) отправить в центр составленный индекс по данной машине. Тогда в центре составят сводный индекс и смогут искать прямо там.
либо
б) отправить данные, что что-то найдено, а держать сам локальный индекс на локальной же машине пользователя, ожидая, когда из центра прилетит поисковый запрос — чтобы исполнить его на машине же. Тогда на машине должен быть и поисковичок по индексу.
В любом случае нужен и поисковичок, и индекс. Если исполнять ту байку, которая рассказана на Buzzfeed: «искать секретные файлы по ключевым словам».
Есть вариант ничего не запоминать. а просто брать файлы:
в) Если просто при сканировании файлов антивирусом сразу, на потоке, обнаруживать подозрительные файлы и сразу отправлять их в центр — поисковик не нужен.
Но тогда сценарий использования другой. Кто-то должен собирать эти файлы в центре и изучать их. Если поток большой — опять же индексировать и искать нужное.
Я бы поступал так, потому что антивирус с машины могут и снести, а секретные файлы нужны сейчас.
Ну и со зловредом от АНБ так и произошло: сканировали, нашли, отправили в центр.
В любом случае, байка, рассказанная Базфидом и Медузой — нежизненная, это выдумка журналистов, голливудщина.
Типа сидит такой хакер, вводит ключевые слова, а ему показывают, на каких машинах в АНБ, ЦРУ и Пентагоне есть такие слова.
Или выдумка их источника в ЛК.
> или фото игрищ с женой или неженой
Тоже были прецеденты?
Антивирусы никаких ключевых слов практически не собирают.
А как тогда искать по ключевым словам, как нам рассказывает Базфид и Медуза?
Вы поймите, я вовсе не спорю, что на базе антивируса можно в принципе организовать обнаружение и отправку в центр документов, в которых есть заданные метки. Или даже слова.
Это можно также организовать с помощью текстового процессора, браузера, операционной системы и смартфона, как рассказывают нам Сноуден и Викиликс.
Но про «поиск по ключевым словам по файлам на компьютере пользователя» — это глупые враки, по-моему.
Выше я объяснил, почему.
Но что вы сделаете с результатом проверки?
Как и указано ниже:
отправить данные, что что-то найдено
на потоке, обнаруживать подозрительные файлы и сразу отправлять их в центр
Это и разбирали на РОЕМ ранее, в новостях по той теме (например тут https://roem.ru/18−10−2017/261503/kaspersky-poprosil-dokazatelstv). Типа подозрительный файл найден, данные отправлены, далее пришел апдейт, который дал команду передать этот файл для дальнейшего анализа (т.к. размеры и пр. не превышало необходимые ограничения, а индекс аларма был достаточный). Допускаю, что это делала автоматика, а люди/человеки подключились потом, узрели грифы и метки NSA и охудивились.
Пусть у вас есть словарь меток секретности
Да не грифов и пр. Это уже обнаружили, когда смотрели ручками.
Есть названия модулей, оригинальные. Причем, это модули именно вирусни, троянов. То, что они «при погонах» не делают их от этого менее вирусными и троянскими. Поиск следов новых вирусов (недоизученных вирусов, подозрительно похожих на вирусню файлов) на компьютерах, зараженных известными вирусами — то, чем антивирусы занимаются с 90х. С того «лохматого» времени, когда в написании вирусов обвиняли антивирусные компании, а не государства и спецслужбы.
или фото игрищ с женой или неженой
Тоже были прецеденты?
На государственном уровне — не припомню. Всякие «две похожие на … женщины»,"баня", «матрац» и «долгие разговор после секса» — сделаны через установку скрытого видеонаблюдения.
Антивирусам эта категория не интересна.
А вот хакерам, фанатам селебретис, и просто желающим немножко пошантажировать богатых и знаменитых — вполне. Наиболее громкий — скандал c iCloud (привет полезным утилитам от ElcomSoft).
В любом случае, байка, рассказанная Базфидом и Медузой
«Расследования» Медузы — это никогда не было чем-то серьезным (до сих пор вспоминаю их «классический» текст про РосКомНадзор). Возможно, если бы заказ на текст получили другие .io (TheIns, Bell), или традиционные расследователи из СМИ (RosBalt, Фонтанка, НГ) — может эффект был бы другой.
Есть расследования блогера Андрея Спорова (Зорик его большой фанат, как sourann.livejournal.com) — там на темы Каспера и АНБ было и есть гораздо интереснее.
Эти медузы хоть не скрывали, что информацию брали из Ваших же комментов на РОЕМ (при этом взяли далеко не все самое «вкусное»).
Не понимаю тогда, о чём ваш камент про чувствительные файлы.
Про хакеров-то понятно, но вроде речь шла об антивирусе.
Сможет он как-то, если я запустил полную проверку, вычислить из тысяч фото чувствительные?
Ему же всё придётся отправить в центр, чтобы там руками разобрались что к чему.
Это же супер спай-логгер какой-то получается.
Не понимаю тогда, о чём ваш камент про чувствительные файлы
Поясню более развернуто. Речь не про антивирусы. Если Вы храните у себя на компьютере личную чувствительную информацию (интимные фото, личную переписку, данные по банковским счетам) или служебные документы — доступ к этой информации должен быть так или иначе ограничен. Человек или программа, случайно или намеренно получивший доступ к древу файлов компьютера, не должен безпроблемно открыть эти файлы (то же самое относится к облачному бэкапу).
Для профи есть специальные комплексы и программы. Для обычных людей, которым лень всем этим заморачиваться — архивирование под пароль (не менее 8 символов, не только цифры). Это — азы.
Иначе получаются вполне реальные истории, как живший у друга товарищ из ближнего зарубежья пытался потом продать конкурентам его фирмы служебные файлы (которые тот хранил на домашнем компьютере), или как сотрудница, которой отдали старый комп начальницы, не поленилась запустить восстановление удаленных файлов и затем пыталась шантажировать выкладыванием в общей доступ интимных шалостей (а начальница была в ИТ-среде весьма известна).
Полностью поддерживаю всё написанное и, более того, я сам здесь писал энное время назад про цифровую гигиену.
О том, что в светлом айти-будущем нужно специально заниматься просвещением народных масс, с головой окунувшихся в дивный цифровой мир о вполне реальных опасностях, поджидающих там на каждом углу.
Это всё понятно.
Но в данной ветке всё же говорили про антивирус. Способен ли он искать определённые файлы, скажем, во время поиска вирусов. Ваша цитата:
> И информация, полученная в рамках работы такого поиска, всегда анализировалась и отправлялась (когда с подтверждением, когда без) — поэтому минимально чувствительные файлы _всегда_ рекомендуется хранить хотя бы в архиве под паролем
Понимаете, если я разрабатываю ПО и тестирую у себя на ПК, то антивирусу оно вдруг может показаться подозрительным и оно отправит код на анализ в центр.
А вот если я просто запросил проверку ПК, то какая вероятность, что антивирус сможет определить, что именно это фото «чувствительное»? И давай-ка я его на всякий тоже отправлю…
Если речь не про антивирусы, то к чему вышеприведённая мной ваша цитата про поиск? Вот это я не понял.
Если речь не про антивирусы, то к чему вышеприведённая мной ваша цитата про поиск?
К тому, что цифровую гигиену (тм) нужно соблюдать в принципе, даже если антивирусов у Вас на компьютере нет вообще (а все происходящее в памяти и на винте мониторится вручную).
Я же не писал, что «надо хранить потому… что антивирус их куда-то отправит».
Повторю, пожалуй. Речь не про антивирусы. По крайней мере пока. Новости про выявление того же детского порно не только по сигнатурам, но и по технологиям, схожим с пресловутым FindFace в автоматическом режиме я уже видел.
Если речь не про антивирусы
Статья и комменты вообще про качество современных расследований от медуза (тм). Если Вам про Касперского и работу антивируса — это соседние темы, на одну из архивных тем я давал ссылку.
Вы точно каменты читали? Статья про одно, а в каментах половина супер мега гига экспертов пытается убедить ИС, что у каспера есть полнотекстовый поиск по локальной машине, а если и нет, то его сделать — как два пальца об асфальт и ваще щас код в личку кину.
> Я же не писал, что «надо хранить потому… что антивирус их куда-то отправит».
Именно это вы и написали. Ещё раз:
> И информация, полученная в рамках работы такого поиска, всегда анализировалась и отправлялась (когда с подтверждением, когда без) — поэтому минимально чувствительные файлы _всегда_ рекомендуется хранить хотя бы в архиве под паролем
Это действительно реальная ситуация в приведённом мною примере с разработкой ПО. Но никак не с фото и другими файлами.
Да просто напишите мне
Антивирус при проверке никак не может отличить чувствительное фото/файлы от нечувствительных и для получение оных ему придётся отправить все фото/файлы в центр для ручного анализа.
и я от вас сразу отстану. Или приведите пруфы, что это не так.
А про общие правила безопасности мы и так знаем. Цифровая гигиена (тм) же.
быстрофикс — для получения
Статья про одно, а в каментах половина супер мега гига экспертов пытается убедить ИС
«Это РОЕМ, детка, традиция » почти (С)
Именно это вы и написали.
Нет (С). Там написано именно так, как написано. Предложение закончено, мысль завершена. Если для Вас это осталось непонятным — есть отдельный пост с развернутым комментом событий, позиции и того, «что ты имела ввиду».
и я от вас сразу отстану. Или приведите пруфы, что это не так.
Как только Вы скинете мне скан подписанного договора между Вами и мною, с взятой на Яшина О.В. обязанностью именно так делать. Или ссылку на НПА, по которым на постящего коммент на РОЕМ возлагается обязанность это делать.
P.S. Переставайте читать в пятницу на работе вредные книжки по психологии (это предположение, достоверных данных нет).
> Нет ©. Там написано именно так, как написано. Предложение закончено, мысль завершена.
Увы, Олег, это называется слив. И слив засчитан.
Я, собственно, что к вам пристал — вы в основном тут пишите конструктивные вещи. Но вот этот пример, когда антивирь может проиндексировать содержимое файлов при проверке и разобраться в его содержании («чувствительности»), это за гранью разумного.
Абидна за вас, да.
> мне скан подписанного договора
Ну, если на просьбу подтвердить своё суждение пруфами каждый раз требовать подписанный договор, то… а даже и не знаю, что будет. Сами придумайте :)
Но особенно рекомендую учебник по логике — Виноградов С.Н., Кузьмин А.Ф. — Логика. Учебник для средней школы — 1954.
Отлично учит правильно мыслить.
Увы, Олег, это называется слив. И слив засчитан… Я, собственно, что к вам пристал
А, так Вы тролль? Так бы и сказали, что Вам еды пятничной, а не дискуссии.
Ну, если на просьбу подтвердить своё суждение пруфами
Свою мысль я раскрыл. Пруфов на конкретные дела не будет, т.к. это конфиденциальная информация, в паблик не уходила.
И Вы забыли, что можете попросить меня что-то там раскрыть или обосновать. Обязать — нет, это интернет, здесь Вам никто ничем не обязан, если его обязанность не прописана в законах, НПА и соглашениях сторон. Просвещайтесь!
Хотя вот сейчас одна хорошая книга вспомнилась
Книжек накидать не сложно. Рекомендую не останавливаться на школьком уровне и идти дальше — например:
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. Культура и искусство речи. Современная риторика.Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 1998 г.— 576 с.
В сети есть. Там отлично описано про дискуссию, полемику, диспут. А про банальный флуд Вы и здесь можете прочитать.
Свою мысль вы раскрыли, но сама мысль неправильная. На это я вам и указал.
Пруфов не будет, потому что их вообще нет. Принципиально.
И, мне кажется, вы прекрасно поняли, что не правы, просто не хотите это признавать. Именно поэтому вы юлите и пишете «я так не говорил». Хотя говорил — я даже конкретную цитату привёл.
Ну ничего страшного. Бывает.
Если бы я был троллем, я бы знатно с вас наелся, чо уж тут :)
> Книжек накидать не сложно.
Эти книжки я не накидывал, и не читал. Я их перечитывал.
Может, поднимитесь до школьного уровня и осилите учебник по логике?
Если бы я был троллем, я бы знатно с вас наелся
«Я скакала три дня и три ночи… " - это тоже из школьных времен.
Свою мысль вы раскрыли, но сама мысль неправильная
Вы на меня своих крокодильчиков не скидывайте.
Про то, что антивирус проверяет на компе голые фотки — это Ваша паранойя. Хотите поговорить об этом?
> Про то, что антивирус проверяет на компе голые фотки — это Ваша паранойя.
Э нет, Олег. Это ваша паранойя.
Слово Олегу Яшину:
> Антивирус — это не только проверка в реалтайм. У него еще есть волшебная кнопочка — проверить диск (директорию), с отметкой галочкой, какие файлы проверять. При этом проверяются все файлы, расположенные в указанной локации (и с указанными форматами), вне зависимости от того, когда их открывали и редактировали. В том числе и файлы Word, т.к. есть старые макровирусы. И информация, полученная в рамках работы такого поиска, всегда анализировалась и отправлялась (когда с подтверждением, когда без) — поэтому минимально чувствительные файлы _всегда_ рекомендуется хранить хотя бы в архиве под паролем (не говоря уж про наиболее подходящий криптоконтейнер). Особенно, если это чувствительные документы с работы (были прецеденты) или фото игрищ с женой или неженой.
Возможно, вы больше писатель, чем читатель, поэтому выделю ключевой момент:
> И информация, полученная в рамках работы такого поиска, всегда анализировалась и отправлялась […] — поэтому минимально чувствительные файлы _всегда_ рекомендуется хранить хотя бы в архиве под паролем
Вы здесь прямо пишете, что антивирь при проверке отправляет ваши «чувствительные фото», именно поэтому их надо шифровать.
Именно от антивируса. Не от злых хакеров. Вернее и от них тоже, но в основном, видимо, от антивируса. Чтобы он при проверке не отправил их, куда не следует.
Вот я вас и спрашиваю — а были прецеденты? И как вы вообще всё это себе представляете?
Вариантов-то всего два:
1. Либо он выкачивает вообще всё.
2. Либо он понимает, что надо скачать только эти три «чувствительных» файла и тихо отправить.
Вот вы к какому варианту склоняетесь? Так, ради научного интереса.
Хотя, что я спрашиваю, ведь:
> Я, конечно, не специалист. Но!
Конечно не специалист. Возможно вообще гуманитарий. Но! Мнение высказал, все несогласные — тролли.
Вам самим-то не смешно, ей-богу?
Если бы вы были троллем, вы бы знатно покормили себя :)
Был такой сервис в сети, брались все антивирусы и проверяли код, на предмет обнаружения вирусами, интерактивная такая штука, даже вопили что мол зло писатели вирусов пользуются этой штукой чтобы чекать свои поделки на предмет обнаружения, чем кончилось не помню. Но стали юзать подобные вещи в закрытом режиме, кому надо, без афиши и апи. Ваши рассуждения о том как работают антивирусы, конечно, интересны, но если американцы не копали код и не разбирались кто там в касперском был аналитегом или полотёром, а сделали обычную виртуалку загнали туда пару доков с тэгами без тегов и посмотрели трафик, ко всем остальным файлам доступ антивирусу прикрыли, меняли файлы смотрели трафик, если срабатывания на докфайлы с грифами конфедициально, секретно цру, план барбароса, были это у них и вызвало подозрение, чтобы не палить как они это обнаружили придумали легенду, ну вспомните тасс уполномочен заявить, да вашего агента взял карацупа с мухтаром на границе, это просто мулька, такая же мулька как с пробирками допинга
и т. п. всё валят на одно, чтобы истинный источник не расскрыть, но он есть. Не забываем они натолкали столько закладок во всё в телефоны в процессоры в биос, что это могло быть случайное палево, звонил Ашманов поздравить Касперского с кражей данных у цру по айфону, а цру слушало их разговор, по секурному чипу в айфоне, ну понятно дошли руки не сразу, русского то там никто не знает, пока сделали поисковик полнотекстовый пока, оцифровали речь Ашманова, пока ввели запрос: Кража данных из цру, прошло время, а потом ах ты ж бл. вот оно чё, вот … ну и нах. касперского из всех правительственных учереждений, ну бывает, нех по айфонам трендеть о достижениях в электронном шпионаже.
Ну, а базфид то причём? — это ж такая сливка бурка, чё не могут таймс там опубликовать типа русские хакеры выбрали трампа или у царя есть ролик с бл.дями и Трампом ну словом всё гавно что лить надо в уши публике, публикует баззфиид. Чё там обсуждать? — сам себе рассказывать что инфу не тырили? — после 11 сентября глупые янки всех контракторов с арабским капиталом прикрыли, а тут каспера из правительственны учереждений турнули, были основания значит, арабам так же ничего не предьявили только контор таких больше нет, они исчезли были и нет теперь всё.
>> Про то, что антивирус проверяет на компе голые фотки
антивирус не проверяет, просто потому, что никто ему такой задачи не ставит. А поставит — проблемы нету никакой. Весь вопрос для детектирвания с высокой точностью — относительно высокий % rgb-цветов «телесного» диапазона (их там весьма немного в общем спектре). Этой теме уже наверно лет сто. А в «интернете» или на локальной машине — это без разницы.
Непонятно тока, с какого бодуна эти всякие фотки и видюхи могут оказаться на служебном компе сотрудника АНБ? Даже если он совершенно туп.
>>> Вы поймите, я вовсе не спорю, что на базе антивируса можно в принципе организовать обнаружение и отправку в центр документов, в которых есть заданные метки. Или даже слова.
какая разница, как называетца экзешник, который юзер сам добровольно установил на свой комп? Антивирус, антишмирус, блаблабла. Да еще с закртыым исходником?
Да и по поиску на локальной машине. Да там (в таком объеме) -это не в инете по всму инету делать поисковик (да еще и пытаться ево монетизировать да всякая реклама да директы, да маркетинги).
и т. д. и т. д., всякие горничные, блабла). Им кладут в пустой номер чтото ценное на видное место.
Ну какой объем диска на служебном компе сотрудника «американской спецслужбы»? Ну 500. (но скорее всего еще куча машин старых и древних — там 250 и 100).
И весь он не заполнен, разумеется. (не фильмы же они качают себе туда).
Т.е. операционка, минимум сотфа (всяких тяжолых графических программ, трехмерных проектирований блаблба — нет точно). Только тексты. Ну и фотки. Ну видео чутчуть.
А тексты весят миинмум. (не войнуже и мир они там каждый у себя хранят). Служебные документы. Краткость сестра. (иначе — это нерабочие документы).
Да 8 часов да минус выходные. Да минус отпуска.
Ну входящие ну исходящие ну правки коллективные ну работа в группе (но это значит — уже не на машине локальной храниться).
Не измененые доки можно не трогать воопще. Ну
Т.е. объем текстовых данных, действительно теоретически представляющий интерес (ничего фундаметально важного нигде на компах никто не хранит — все на бумаге в прошитых тетрадях и сдаются) на 1 локальной машине — просто микроскопический (это измененые или новые документы за 1 р\д.). Собсно, они потому и на компе, что текущие, актуальны в ближ. день\месяц\полгода.
Ну и чо там индексировать? Такие объемы можно и целиком слать и как хошь вопще. Ибо главное — тебе ДОВЕРИЛИ установить свой экзешник на некий комп.
И думаю, вся эта затея с разрешением установки продуктов ЛК была не то, что там лохи сидят, а какбы тест на порядочность, честность и вообще, насколько страна может быть доверенным партнером (в серьезных делах).
Также прекрасный это канал и для системного слива дезы.
Видимо, тест не пройден оказался. Жадность и сиюминутность взяли верх над более долгоиграющими стратегиями (если о таковых вообще ктото может говорить сегодня здесь).
Так на клептоманию проверяют всякий персонал (в отелях
Тупица — сразу тырит (хватательный инстинкт).
А нацеленный — он дождется 5 лет, когда в номер королева заедет и стырит сразу корону империи. Чего по мелочи то щипать?
И не надо и никаких сигнатур. Достаточно банальных упоминаний «регионов». Чтобы понять, каким направлением владелец компа занимается. Это достаточно один раз вычислить. Да и далее тоже не особо важно и содержание — пошло интенсивное «открывание» документов или внесение правок в тексты на компе, кторый в отделе «аргентина"-"эквадор» — значит, жди там вскоре суету. Это уже сверхценная и достаточная инфа. Можно и конкретики (и даже лучше) никакой не знать.
Но это все фантазии. Судя по тому, с каким хряпом заглонули Сноудена, про все эти тонкости можно не грезить. Ну, а уж дальнейшее 150% попадание повсюду пальцем в небо по всем вопросам — диагноз сам по себе уже очевидный.
И информация, полученная в рамках работы такого поиска, всегда анализировалась и отправлялась […] — поэтому минимально чувствительные файлы _всегда_ рекомендуется хранить хотя бы в архиве под паролем
Вы здесь прямо пишете, что антивирь при проверке отправляет ваши «чувствительные фото»
Это паранойя. В процитированном Вами фрагменте моих слов нет слова «антивирь». Если Вы это не видите — проблема либо с русским языком, либо с глазами.
Поясню еще раз, последний. Дальше буду давать ссылки на прошлые посты, во избежании флуда. «информация … анализировалась и отправлялась». Но при этом «чувствительные файлы … рекомендуется хранить хотя бы в архиве под паролем».
И да насколько я помню похожую нерешаемую задачу решал и решил создатель ботнета Zeus там был и полнотекстовый поиск и много ещё чего :) странно что касперскому такая простая вещь оказалась непосилам, может забил х.й? Ну дал был апи мы бы плагином за пару дней е.анули :) на движке каком нидь майкросовсоком типа блуэнжина или там беркалей дб. как биткоин, вот не затрахались бы совсем бл. бу, жаль орфо нельзя использовать заодно бы и ошибки исправили в секретных донесениях русских агентов в цру, чтоб не кАверкали великий могучий русский язык продажные цруушные бл.ди своим косноязычием.