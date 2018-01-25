Игорь Ашманов перечислил ошибки (отсюда и ниже по комментариям) в тексте «Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело». Некоторые из них:

Наталья Касперская вышла из капитала «Лаборатории» в феврале 11 года, ДО похищения Ивана Касперского;

Американцы вышли из капитала «Лаборатории» тоже в начале февраля 2011, ДО похищения;

Николай Гребенников не был «главным разработчиком антивируса», он даже разработчиком никогда не был (хотя был умным аналитиком);

Гребенников попытался совершить «переворот» в ЛК спустя годы (в 2015) после ухода западных инвесторов;

Главная ложь публикации в Buzzfeed — что ЛК построила полнотекстовый индексатор текстов (и файлов) на компьютере пользователя: «Гугл не смог сделать локальный поисковик, закрыл; Яндекс не смог, закрыл. А ЛК — смогла, значит, сделать супер-поисковик по сотням миллионов компьютеров пользователей, никогда в истории не занимавшись поисковыми машинами».

BuzzFeed и «Медуза» впервые припугнули американскую молодёжь «Лабораторией Касперского и ФСБ». Комментарии Игоря Ашманова → Roem.ru