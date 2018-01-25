В компании «Ростелеком», в середине января, по данным Roem.ru, принято решение оптимизировать деятельность поискового портала «Спутник». Ключевыми направлениями оптимизации будут:

Отказ от развития продуктов не имеющих обязательств по оплате со стороны контрагентов

Перевод востребованных самим « Ростелекомом» направлений из «Спутника» внутрь « Ростелекома»

Ростелекомом» направлений из «Спутника» внутрь Ростелекома» При этом требуется , чтобы оставшиеся в «Спутнике» продукты обеспечили компании как минимум , отсутствие убытков в 2018-м году.

Решение подписано президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским, бюджет на 2018-й год, с учётом безубыточности «Спутника» требуется составить до конца февраля 2018-го года.

Скорее всего, на практике осуществление требований «Ростелекома» приведёт к тому, что персонал «Спутника» будет существенно сокращён, наиболее интересные с рыночной точки зрения проекты вольются в «Ростелеком», а за оставшиеся убыточные продукты «Ростелеком» потребует рассчитаться госструктуры, заинтересованные в существовании «Спутника».

Возможный исход специалистов из «Спутника» может привести к появлению на рынке специалистов в разработке поисковых систем, веб-браузеров. Проект был создан на базе разработок «КМ Медиа», в 2014-м году его развитие существенно ускорилось, когда встал вопрос о необходимости создания поисковой системы, которая будет вести свою деятельность в соответствии с пожеланиями государства, не связанными с требованиями немедленной прибыли от сервиса. Сейчас из «Ростелекома» уже ушёл вице-президент отвечавший, в том числе, за «Спутник» (Алексей Басов), на сайте отсутствуют открытые в компании вакансии.

В состав продуктов «Спутника» входят картографический сервис, веб-поиск, агрегатор новостей, счётчик, поиски лекарств, информация о погоде, свой браузер для мобильных устройств и другие инструменты. Ни один из публичных сервисов «Спутника» не имеет доступных для людей «с улицы» способов монетизации.