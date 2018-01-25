В компании «Ростелеком», в середине января, по данным Roem.ru, принято решение оптимизировать деятельность поискового портала «Спутник». Ключевыми направлениями оптимизации будут:
- Отказ от развития продуктов не имеющих обязательств по оплате со стороны контрагентов
- Перевод востребованных самим «Ростелекомом» направлений из «Спутника» внутрь «Ростелекома»
- При этом требуется, чтобы оставшиеся в «Спутнике» продукты обеспечили компании как минимум, отсутствие убытков в 2018-м году.
Решение подписано президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским, бюджет на 2018-й год, с учётом безубыточности «Спутника» требуется составить до конца февраля 2018-го года.
Скорее всего, на практике осуществление требований «Ростелекома» приведёт к тому, что персонал «Спутника» будет существенно сокращён, наиболее интересные с рыночной точки зрения проекты вольются в «Ростелеком», а за оставшиеся убыточные продукты «Ростелеком» потребует рассчитаться госструктуры, заинтересованные в существовании «Спутника».
Возможный исход специалистов из «Спутника» может привести к появлению на рынке специалистов в разработке поисковых систем, веб-браузеров. Проект был создан на базе разработок «КМ Медиа», в 2014-м году его развитие существенно ускорилось, когда встал вопрос о необходимости создания поисковой системы, которая будет вести свою деятельность в соответствии с пожеланиями государства, не связанными с требованиями немедленной прибыли от сервиса. Сейчас из «Ростелекома» уже ушёл вице-президент отвечавший, в том числе, за «Спутник» (Алексей Басов), на сайте отсутствуют открытые в компании вакансии.
В состав продуктов «Спутника» входят картографический сервис, веб-поиск, агрегатор новостей, счётчик, поиски лекарств, информация о погоде, свой браузер для мобильных устройств и другие инструменты. Ни один из публичных сервисов «Спутника» не имеет доступных для людей «с улицы» способов монетизации.
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Товарищ прапорщик, остановите поезд! — Поезд, стой-раз, два.
Ну, так, элементарно: забанить Гугл, ограничить Яндекс, обязать все госструктуры работать только со Спутником и на Спутнике. Потом сделать все сервисы Спутника платными. Обязать всех продавцов программ, компьютеров, планшетов и смартфонов предустанавливать сервисы Спутника в свои системы. Я правильно формулирую, товарищи?
Ну это бронепоезд стоящий на запасном пути, как бы
Ростелек уже устал его смазывать
>безубыточность
1. всех уволить
2. повесить на главную блок АдСенса
3. PROFIT