Казалось бы, конструкторы сайтов, — заезженная тема, ничего кардинально нового придумать в ней нельзя, все продукты примерно похожи, интересных не бывает. Однако оказывается, что и на таком рынке можно изобрести нечто оригинальное.

Индийский #стартапдня NowFloats сфокусировался на самых-самых маленьких SMB, на клиентах масштаба парикмахерской или будки по ремонту обуви. В России таким бизнесам сайт не нужен, им более чем достаточно присутствия на картах Яндекса/Google/2Gis/Maps.me, а в выдачу поисковиков они попадают уже оттуда. В Индии ситуация другая, карты там плохие, попадать просто некуда, приходится делать свою страничку.

Почему они делают её на NowFloats, а не в Wix или на Facebook? По нескольким причинам.

Первая, и видимо главная — потому что могут. В буквальном смысле. Регистрация и управление своим сайтом на NowFloats не требует подключения к интернету, всё можно сделать по sms. В бедной стране для не самой продвинутой аудитории это очень важное преимущество.

Второй момент не уникален, но в данном проекте доведен до совершенства. Даже если доступ к интернету есть, они не парят мозги всей этой заумной тягомотиной — придумай свой домен, зарегистрируй его в одном месте, настрой DNS в другом месте, поставь такие-то настройки. Нет, надо просто кликать или писать смс-ки, вся внутренняя кухня будет сделана незаметно для вас, всё просто работает.

Ну и наконец NowFloats на каждом шагу рассказывает, что только они умеют Location Based SEO, и только сайты на их движке будут хорошо искаться Гуглом. В принципе, можно поверить, что геотеги они своим клиентам действительно прописывают правильнее и агрессивнее, чем Wix или любой другой проект общего назначения. А даже если нет и SEO везде работает одинаково, то кто ж это проверит?.. Другие-то про географическую привязку своей оптимизации не рассказывают…

Стартап говорит про примерно 250 тысяч клиентов, из которых 80% платные. Если в первую цифру поверить легко, то вторая — явный и циничный обман, но у меня нет идей, как определить реальную. Инвестиций получили 20 миллионов долларов, тратить будут на маркетинг в офлайне — основной их клиент ведь в интернет не выходит.