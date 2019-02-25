В марте заканчиваются договора «Яндекса» с партнёрскими рекламными агентствами, напомнили «Ведомости». Как пишет газета, обновлённые договорённости подразумевают, что квартальные премии теперь будут выплачиваться в зависимости от того, как растут бюджеты клиентов (это производная от любви клиента к рекламному каналу, который организует агентство, и от удовлетворённости работой посредника) и видеорекламу. Старый принцип, по которому премировались обороты агентства в целом, на всём объёме клиентской рекламы разных рекламодателей, уходит в прошлое. Дополнительные полугодовые бонусы предусмотрены агентствам, чьи клиенты особенно лояльны и работают через агентский канал не менее полутора лет.

В 2018-м «Яндекс» уже «отобрал» у агентств клиентов, не нуждающихся в посредниках. Например появился открытый для всех желающих вход для размещения медийной рекламы через «Директ» (ранее простого доступа не было, использовался Яндекс.Дисплей, с большим порогом входа, чем у «Директа» или размещение через агентства). В конце 2017 года «Яндекс» впервые запустил всех желающих в интерфейсы для создания рекламных видеороликов в Яндекс.Директе.

В совокупности поисковик вынуждает партнёров-посредников из агентств сосредоточиться на качестве обслуживания клиентских рекламных каналов, покупатели должны быть удовлетворены и долго оставаться лояльны. Массовость в ущерб эффективности рекламы потеряла привлекательность.